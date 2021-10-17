زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته بعد فيديوهات رقصه مع دينا الشربيني

أثار الفنان حسن أبو الروس التساؤلات خلال الساعات الماضية، حول انفصاله عن زوجته مصممة الجرافيك العالمية غادة والي، وذلك بعد مرور 4 أشهر فقط على زواجهما، بسبب عدم ظهوره معه على السجادة الحمراء وظهوره مع الفنانة دينا الشربيني.

وبالبحث وراءه، اتضح أن الفنان حسن أبو الروس قام بإلغاء المتابعة لزوجته غادة والي، وقامت هي الأخرى بنفس الأمر، وقامت بإلغاء متابعتها لزوجها حسن أبو الروس.

حسن أبو الروس يطرح أغنية «فلتت مني»

طرح الفنان حسن أبو الروس، كليب أغنية «فلتت مني» مع الفنانة دينا الشربيني، عبر قناته على موقع يوتيوب وتم تصويره في مدينة الجونة، وهو من كلمات حسن أبو الروس ومن توزيع ديزل ومن إخراج علي أبو طالب وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

نشرت الفنانة دينا الشربيني فيديو ترقص فيه مع الفنان حسن أبو الروس، وهنا شيحة وشقيقتها رشا على أغنية «فلتت مني»، أحدث أعمالهم الغنائية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وعلقت علي الفيديو قائلة: «أتفرجوا على الأغنية وارقصوا عليها أنتو كمان».

أغنية «فلتت مني»، شارك خلالها الفنان حسن أبو الروس، وتم تصويره وسط البحر في مدينة الجونة، وهي من كلمات حسن أبو الروس، وألحان وتوزيع ديزل.