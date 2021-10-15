حسن أبو الروس يطرح «فلتت مني».. والجمهور: «دينا الشربيني خلتها حلوة»

طرح الفنان حسن أبو الروس أغنيته الجديدة «فلتت مني»، منذ قليل، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» على طريقة الفيديو كليب، والتي تشاركه فيه الفنانة دينا الشربيني.

دينا الشربيني وحسن أبو الروس في «فلتت مني»

وتظهر الفنانة دينا الشربيني مع حسن أبو الروس كموديل، وأيضا تشاركه في غناء أغنية «فلتت مني»، والتي لاقت إعجاب الكثيرين بمجرد طرحها على موقع «يوتيوب»، وحرص عدد كبير من الجمهور على التعبير عن إعجابهم بالأغنية من خلال التعليقات.

وقال أحدهم تعليقا على أغنية فلتت منى «تجنن ودينا طالعة قمر»، وقال آخر «الأغنية حلوة أوي، ودينا دخولها بالأغنية ممتاز».

وأغنية «فلتت مني» هي كلمات حسن أبو الروس وتوزيع ديزل وإخراج علي أبو طالب.

كلمات أغنية «فلتت مني» لـ دينا الشربيني

وتقول كلمات الأغنية...

‎جالي في خيالي في خيالي

‎ لخبطتي كلامي في كلامي ‎

دخلي أسامي في أسامي

‎ دي فلتت مني

‎فلت فلتنينو فلتنينو ‎

دايما عايزينو عايزينو ‎

حرق هالبينو هالبينو

‎ دي سخنت مني ‎

سخن تسخينو تسخينو

‎قرمش في البلدي وفي الفينو ‎

فرنساوي خلاص مش عايزينو

‎ دي ضربت مني

‎فلتت

فلتت فلتت

فلتت فلتت

فلتت مني

‎فلتت

فلتت فلتت

فلتت فلتت

فلتت مني

‎نبضات قلبك تتكلم

‎تنطق اسمي تقول شيكالاستك

‎روحت بسرعة جيت أنقذتك

‎وقعتي في الشبكة وأنا اللي اصطادتك

‎وطلعنا على القمر

بالهامر

‎ولبسنا الشتوي

في عز السامر

‎جمالك جنن المجانين ‎

فضائك فضى الفضائيين ‎

جمالك جنن المجانين

‎فضائك فضى الفضائيين

‎ده بيعاكس ‎ده بيبصبص ‎ده بيزود ‎ده بينقص

‎قص كلامك قصقص قصقص

‎ده الشيكالاستك جاي يرقص

‎فلتت

فلتت فلتت

فلتت فلتت

فلتت مني

‎فلتت

فلتت فلتت

فلتت فلتت

فلتت مني

‎نظرات عيني بتبلم ‎لما تشوفو تقول شيكالاستك

‎روحت بسرعة جريت على مامتك ‎قبل الكل أنا اللي حجزتك

‎وطلعنا القمر

بالهامر

‎ولبسنا الشتوي في عز السامر

‎وجودك أقوى من الڤاكسين

‎ ذكائك محتاجينو في الصين

‎هوب مشينا على المحيط

‎قولتيلي جعانه أنا قولت بسيط

‎فتفتلك القرش أنا فتافيت

‎ورقصت الكليماوي على البيت

‎فلتت

فلتت فلتت

فلتت فلتت

فلتت مني

‎فلتت

فلتت فلتت

فلتت فلتت

فلتت مني