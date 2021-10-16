سخرية من إطلالة حسن أبو الروس في الجونة: جايب الفستان ده منين؟

تصدر المُمثل حسن أبو الروس محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث سخر البعض من إطلالته في مهرجان الجونة السينمائي التي تُشبه ملابس السيدات.

وائل عبد العزيز لـ أبو الروس: جايب الفستان ده منين؟

وأبدى الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، استياءه الشديد من ملابس حسن أبو الروس، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «جايب الفستان ده منين.. المزز عايزة منه.. إوعى تكون سالفها من دينا».

فيما قالت فتاة أخرى تُدعى «إسراء»، قائلة: «فرهدة حسن أبو الروس دي نفسي تمر بسرعة ونتجاوزها وأخشى ما أخشاه تترعرع في وادينا الطيب أكتر ويبقى نمبر تووو ولا حاجة»، فيما سخر آخر بقوله: «الفنان حسن أبو الروس مش قادر يصدق إن تصوير مسلسل 100 وش خلص من سنتين ولسه متقمص شخصيته».

وناشد أحد المتابعين، إدارة مهرجان الجونة السينمائي، بشكلٍ ساخر، قائلًا: «مساء الخير إدارة المهرجان.. ممكن حتى تحاسبوا حسن أبو الروس على الإقامة والأكل عشان ربنا يبارك لكم في المهرجان».

وطالب أحد مُتابعي الفن، حسن أبو الروس بشكلٍ ساخر، قائلًا: «أروش واحد في مصر والوطن العربي والعالم بجميع قاراته وكوكب الأرض وباقي الكواكب ومجرة درب التبانة والمجرات المجاورة والمجموعة الشمسية بس أرجوك كفاية روشنة عشان الناس مش لعبة».

حسن أبو الروس يطرح أغنية فلتت مني مع دينا الشربيني

وتعاون حسن أبو الروس مع الفنانة دينا الشربيني، في أغنية جديدة وذلك لأول مرة، تحمل اسم «فلتت مني»، حيث جرى طرحها على هامش الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي 2021.

‎جالي في خيالي في خيالي

‎ لخبطتي كلامي في كلامي

‎دخلي أسامي في أسامي

‎ دي فلتت مني

‎فلت فلتنينو فلتنينو

‎ دايما عايزينو عايزينو

‎ حرق هالبينو هالبينو

‎ دي سخنت مني

‎سخن تسخينو تسخينو

‎قرمش في البلدي وفي الفينو

‎ فرنساوي خلاص مش عايزينو

‎ دي ضربت مني

‎فلتت فلتت فلتت فلتت فلتت فلتت مني

‎فلتت فلتت فلتت فلتت فلتت فلتت مني

‎نبضات قلبك تتكلم

‎تنطق اسمي تقول شيكالاستك

‎روحت بسرعة جيت أنقذتك

‎وقعتي في الشبكة وأنا اللي اصطادتك

وطلعنا على القمر بالهامر

‎ولبسنا الشتوي في عز السمر

‎جمالك جنن المجانين

‎فضائك فضى الفضائيين