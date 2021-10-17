أبرز تصريحات كرم النجار قبل وفاته: والدي سبب حبي للفن

رحل عن عالمنا السيناريست القدير عمر النجار، ظهر أمس، بعد صراعه الطويل مع المرض، وعلى الرغم منه أنه مسيحي الديانة، إلا أنه ذو ثقافة إسلامية واسعة، أهلته لكتابة مسلسل «محمد رسول الله»، والذي يُعد ملحمة دينية تاريخية.

وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز تصريحات كرم النجار من أولى بداياته إلى وصوله لمكانة السيناريست الكبير.

كرم النجار يتحدث عن أول مدرسة ألتحق بها

تحدث السيناريست كرم النجار، عن أول مدرسة التحق بها، قائلاً إن أول مدرسه ألتحق بها كانت في مدينة المحلة الكبرى، وأنه كان يسير 7 كيلو متر، بسبب بعدها عن منزله، مشيرًا إلى أن أكثر مادة كان شغوفًا بها هي مادة التاريخ، بسبب إعجابه الشديد بطريقة شرح معلمه آنذاك.

النجار: والدي هو أول نافذة جعلتني أحب الفن

وأشار كرم النجار في حديثه عن فضل والده في دخول عالم الفن، وذلك من خلال برنامج «أول مرة»، قائلاً إن والده هو أول نافذة جعلته يحب مجال الفن، مشيرًا إلى أن فضل والده جعله رائدًا عن طريق كتابة الأعمال الفنية، كما علمه كيفية تحمل مسؤولياتها من الألف إلى الياء، وذلك يرجع إلى تمتعه بقوة الشخصية، وقدرته على المناقشة.

ميلاد كرم النجار في عالم الدراما

وصرح من خلال هذا البرنامج عن أول مرة اكتشف بها أنه يستطيع كتابة الأعمال الدرامية، عندما كان في المرحلة الثانوية، حيث كان يتم عرض العديد من المسرحيات في المدرسة، وذهب إلى حسين مصطفى مخرج أحد المسرحيات، أملاً في الحصول على دور، فطلب منه كتابة المشهد الذي يريده، وبعد قراءته للمشهد، أثنى على طريقة كتابته، مضيفًا أن هذا اليوم يُعد ميلاده في عالم الدراما.

أول عمل قدمه النجار للتليفزيون لم يتم تصويره إلا بعد فتره

وأضاف النجار، أن أول عمل قدمه للتليفزيون المصري، وهو «سهرة فراغ»، لم يتم تصويره في البداية، ولكن تم تصويره بعد عدة أعمال أخرى قُدمت له، ليصبح بعدها مؤلفًا تليفزيونيًا.

أول عمل سينمائي لـ كرم النجار

وعن أول عمل سينمائي له أكد النجار، أن فيلم الصرخة هو أول فيلم قدمه للسينما، بطولة الفنان الراحل نور الشريف، وتطرق في حديثه عن الفنان الراحل، لفت أن الفنان نور الشريف كانت لديه ثقافة عالية، بالإضافة إلى كونه قارئ مهم جدًا، وخُلقت حالة من الصداقة بينهما.

النجار: جميل راتب له طابع مميز في تقمص العديد من الأدوار

كما تحدث النجار عن الفنان جميل راتب، من خلال لقائه في برنامج «الحياة في مصر»، الذي يُعرض على شاشة الحياة، مؤكدًا أن الفنان جميل راتب له طابع مميز، في تقمص العديد من الأدوار بشكل حقيقي.

ولفت النجار، إلى أن أكثر الأشياء التي كانت السبب في نشأة صداقة بينه وبين راتب، وهي عادةً اتبعها النجوم بعد التصوير، حيث يقوم نجم العمل بإعطاء الصناع القائمين عليه أموال بسيطة، مشيرًا إلى أنه لم يراه جميل راتب يفعل ذلك، ولكنه في مرة رأى جميل بالصدفة، وهو يعطي ابنه عاملة ملابس هدية، مؤكدًا أن أدرك بعد ذلك أنه يعطي الكثير من الأموال، ولكن في الخفاء.