قافلة شاملة من الأزهر إلى مطروح.. 27 أكتوبر

أعلنت محافظة مطروح، تنظيم جامعة الأزهر، قافلة طبية تنموية شاملة في مركز ومدينة النجيلة خلال الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تأتي القافلة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمد أحمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر.

تفاصيل القافلة الشاملة في مطروح

وقال محافظ مطروح، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنه من المقرر أن تقوم القافلة بأعمال الكشف الطبي بالعيادات الخارجية بمستشفى النجيلة مع تقديم العلاج المجاني، في عدد من التخصصات كإجراء عمليات جراحية وتوزيع مساعدات اجتماعية وحملات توعية وعقد امتحانات فورية لمحو الأمية، بالإضافة إلى قافلة بيطرية وزراعية وزراعة الأشجار، بجانب إجراء عمل مسح طبي واجتماعي.

وأضاف «شعيب»، أنه سيتوافر بالقافلة تخصصات طبية متنوعة تكفي مختلف التخصصات، من بينها أمراض النساء والتوليد، والأطفال، والرمد، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والباطنة، والجراحة العامة، والجلدية، والمسالك البولية.

تذليل العقبات أمام القافلة بمطروح

ووجه بالعمل على تذليل جميع العقبات وتقديم جميع الخدمات المتاحة، من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة النجيلة غرب مدينة مرسى مطروح؛ لخدمة أبناء النجيلة والقرى والنجوع المجاورة لها، من أجل نجاح أعمال القافلة وتحقيق المستهدف منها.