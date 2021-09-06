أبواب الخير.. قافلة «تحيا مصر» للمساعدات الغذائية تصل مطروح

وصلت قافلة «أبواب الخير»، التابعة لصندوق تحيا مصر إلى مطروح، واستقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قافلة أبواب الخير تزامناً بالإحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني.

وتأتي قافلة أبواب الخير في محافظة مطروح ضمن فعاليات أكبر قافلة للعمل الخيري في عام 2021، التى أطلقها رئيس الجمهورية لدعم ورعاية نحو 5 ملايين مواطن أولى بالرعاية للارتقاء بحياة المواطن المصري، وتوفير حياة كريمة، وذلك بحضور فتحى الجمل، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح، والدكتور محمد علي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وممثلي صندوق تحيا مصر، وعدد من مديري الإدارات والمديريات المعنية.

16 شاحنة غذائية وطبية من صندوق تحيا مصر تصل مطروح

وقال محافظ مطروح، في تصريحات له اليوم الاثنين، خلال تفقدة لقافلة أبواب الخير، إن القافلة تتضمن عدد 16 شاحنة غذائية وطبية، منها 6 شاحنات مواد غذائية، و10 شاحنات مساعدات طبية، تشمل عدد 12 ألف كرتونة مواد غذائية جافة وزن الكرتونة 11 كيلوجرام، ضمن مبادرة «بالهنا والشفا»، ومساعدات طبية لرعاية الاطفال المبسترين، تشمل عدد 14 حضانة بمشتملاتها، وعدد 1 حضانة متنقلة بتنفس صناعي، وعدد 1 حضانة متنقلة، وعدد 16 جهاز العلاج بالضوء، وعدد 8 جهاز إفاقة، وعدد 5 جهاز قياس الصفراء، وعدد 8 جهاز ضغط المجرى الهوائي، وعدد 8 جهاز تنفس صناعي، وعدد 23 سرير رضيع، وعدد 32 ماكينة ضخ السوائل، وعدد 20 ماكينة سحب السوائل، وذلك ضمن مبادرة «يوم جديد».

قافلة تحيا مصر توزع عبر مؤسسات المجتمع المدني بمطروح

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح أنه سيتم توزيع محتويات القافلة من خلال مؤسسات المجتمع المدني، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الصحة بالمحافظة، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

ووجه محافظ مطروح كافة الجهات المعنية بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات أمام القافلة، وإزالة أي عقبات تحول دون وصول الدعم لمستحقيه، مثمناً حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على إطلاق فعاليات قافلة العمل الخيري الأكبر من نوعها هذا العام، لمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بكافة محافظات الجمهورية، والدور الذي يقوم به صندوق تحيا مصر، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والقوافل الإنسانية، برعاية القيادة السياسية، وتعميق الشراكة مع المؤسسات المختلفة لتنفيذ مبادرات تنموية وخدمية لخدمة الأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير حياة كريمة لهم.