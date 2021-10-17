التعليم: لا إلغاء لمجموعات التقوية في مدارس الـ«3 فترات»

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنَّه تم تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس لجميع المراحل التعليمية، منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2021-2022، طبقاً للقواعد المنظمة لمجموعات التقوية في القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016.

مدير المدرسة له صلاحية تنظيم مجموعات التقوية حسب الظروف

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، ضوابط تنظيم مجموعات التقوية المدرسية في المدارس التي ستعمل بنظام الثلاث فترات، مشيراً إلى أنَّه تمّ السماح لها بتنظيم مجموعات التقوية وفق ظروفها الخاصة، التي يحددها مدير المدرسة وفقاً لظروف كل منها.

وأشار المصدر، إلى أنَّ الوزراة لم تضع مواعيد محددة لمجموعات التقوية في المدارس نظام الثلاث سنوات، وكل مدير يدير العملية التعليمية في هذا الشأن وفق المصلحة الطلابية وبما يحقق الاستفادة من المجموعات.

ضوابط تنظيم المجموعات المدرسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، ضوابط تنظيم المجموعات المدرسية للعام الدراسي الجديد 2021 وهي كالتالي:-

- المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع، وفقًا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية.

- تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام.

- تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام.

- يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل، مع مراعاة أن يكون الحد الأدنى (10 جنيهات) والحد الأقصى (85 جنيهًا).

- يجوز الاستعانة ببعض الكوادر من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة التعليمية المختص.

- تُحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين طبقًا للائحة مالية يتم وضعها في هذا الشأن، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالي المتحصلات.

ـ يكون للطالب حرية اختيار المعلم الذى يحصل معه على مجموعة تقوية داخل المدرسة.