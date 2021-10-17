مسؤول بالتعليم يوضح أنواع المدارس التي يطبق بها نظام الـ3 فترات

بدأت عدد من المديريات التعليمية على مستوي الجمهورية تحديد المدارس التي يطبق بها نظام الـ3 فترات، بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بتطبيق نظام الثلاث فترات في بعض المدارس، لتقليل الكثافة الطلابية، خاصة التي تعمل بنظام الفترتين، بعد موافقة مدير المديرية.

المدارس التي يطبق بها نظام الـ3 فترات

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، تفاصيل تطبيق قرار نظام الـ3 فترات في المدارس الحكومية، بحيث سيكون عبر تقليص زمن الفترتين الأولى والثانية، ليُتاح ضم فترة ثالثة للمدرسة، بحيث لا يخرج الطلاب في وقت متأخر أو ليلا.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ قرار تطبيق نظام الثلاث فترات في المدارس الحكومية ذات الكثافة العالية، سيكون للضرورة القصوى، مشيراً إلي أن الهدف من تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس الحكومية، هو تقليل الكثافة في المدارس ذات الكثافة العالية، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب بالمدارس، طبقاً للخطة التي وضعها قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.

التعليم: تقسيم اليوم إلى فترتين متاح للمدارس التجريبية بشرط ارتفاع الكثافة

وكشف المصدر، أن قرار تقسيم اليوم الدراسي إلى فترتين يشمل أيضا المدارس التجريبية التي تعاني من كثافة عالية، وهذا الأمر متروك لمديري هذه المدارس بالتشاور مع مديري المديريات في المحافظات، مشيراً إلي أن تقسيم الفترتيتن سيكون في نطاق ضيق، لأن هناك نسبة كبيرة منها ملتزمة بالعدد المحدد لها، لكن هناك مدارس أخرى تجاوزت النسبة المقررة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الأطفال، خاصة في المراحل الدراسية الأولى، وتحديدا في السنوات الابتدائية حتى الصف السادس.

وقال المصدر، إن بعض المدارس التجريبية تعاني من كثافة عالية، ويجوز لها أن تقوم بتطبيق نظام الفترتين، صباحا ومساء، لكن هذا يكون بتقرير يرفعه مدير المدرسة إلى مدير المديرية الذي يحق له وفق صلاحياته أن يوافق أو يرفض حسب معدلات الكثافة.