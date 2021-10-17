خبير بيئي: مصر مرت بـ 5 مراحل لإدارة المخلفات ونتمنى نجاح المنظومة الجديدة

تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروع روضة السادس من أكتوبر، أمس السبت، إلى الحديث عن مشكلة المخلفات في مصر، مؤكداً أن البناء غير المخطط له تأثيرات سلبية على منظومة المخلفات الجديدة، وأن كفاءة النظافة ليست بالمستوى الذي نتمناه، داعيا إلى ضرورة التعاون بين المواطن والدولة لتطبيق المنظومة الجديدة بسرعة.

علام: مصر مرت بـ 5 مراحل في إدارة المخلفات الصلبة

وبالحديث عن منظومة المخلفات الجديدة التي أشار إليها الرئيس السيسي، قال الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي الدولي، إن مصر مرت في تاريخها بـ 5 مراحل لإدارة منظومة المخلفات الصلبة، الأولى كان جمع المخلفات الصلبة مسئولية الحي أو المركز أو المدينة، والثانية بدأت عندما تم تدشين هيئات النظافة في الأحياء وبالفعل تم إنشاء هيئات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأضاف «علام» لـ «الوطن»، أن المحاولة الثالثة لجمع المحلفات الصلبة كانت تتم بالتعاون بين هيئة النظافة وجامعي القمامة، بينما المحاولة الرابعة كانت لشركات القطاع الخاص والتي فشلت، وحالياً المنظومة الجديدة التي تحدث عنها الرئيس السيسي وجاري العمل عليها.

وأوضح «علام» أن المنظومة الجديدة تعتمد على الشركات الخاصة، بحيث تتولى عملية إدارة وجمع المخلفات في كل محافظة شركة يكون لها عقد منفصل، بحيث يسهل محاسبتها في حال تقصيرها، لافتاً إلى أن محافظة القاهرة ستتولى نظافتها 4 شركات لأنها مقمسة إلى 4 قطاعات نظراً لكبر حجمها.

منظومة المخلفات الجديدة تقوم على إعادة التدوير والتخلص الآمن

وحول الاعتماد على الشركات الخاصة، أرجع «علام» السبب إلى أن كل شركة ستوفر معدات حديثة في جمع المخلفات والتخلص منها بشكل آمن، بالإضافة إلى عمليات تدوير المخلفات القابلة لإعادة تدويرها، حيث من المقرر أن يتم توفير مواقع لإعادة تدوير المخلفات، أما المخلفات غير القابلة لإعادة التدوير وهي أي مخلفات باقية ولا يمكن الاستفادة منها أو تصنيعها مرة أخرى، فإنه يتم دفنها بشكل آمن في المدافن الصحية.

المدن تنتج ما يقارب من 37 مليون طن مخلفات يومياً

وأوضح خبير البيئة، أن الهدف من منظومة المخلفات الجديدة، يقوم على مبدأ أن يكون لـ «الزبالة قيمة»، من حلال الاعتماد على نقطتين أساسيتن هما إعادة إنتاج وتدوير المخلفات مثل القماش والبلاستيك والجلد والصفائح وغيرها من المواد القابلة لإعادة التدوير، والنقطة الثانية هي التخلص من المخلفات غير القابلة للتدوير، لافتاً إلى أن الإنسان ينتج مخلفات يتراوح حجمها بين ثلث إلى نصف كيلو يومياً، وإجمالي ما تنتجه المدن المصرية من المخلفات يعادل 37 مليون طن سنويا، لافتاً إلى عدم وجود حصر حقيقي لإنتاج المخلفات في القرى.