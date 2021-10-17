مصطفى عاطف بعد إنشاده أمام الرئيس السيسي: حلم من أحلامي تحقق

وصف المنشد الشاب مصطفى عاطف، إنشاده أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في احتفالية المولد النبوي الشريف، بـ«من أهم الأيام في حياته»، معتبرًا ما حدث بأنَّه «تحقيق لحلم من أحلامه».,

إنشادي أمام الرئيس شهادة دعم للإنشاد والمنشدين

وأضاف «عاطف»، في بيان له: «ما حدث اليوم شرف كبير وحلم من أحلامي تحقق وشهادة دعم للإنشاد والمنشدين وليس لي فقط بل لكل منشدي مصر شبابًا وشيوخًا، حفظ الله مصر وقيادتها وشعبها وشبابها ودايماً فخورين بمصر ودايماً خادمين لها».

وقدم المنشد مصطفى عاطف، اليوم الأحد، ابتهالا دينيًا، في احتفال وزراة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مصطفى عاطف يبتهل «قمر سيدنا النبي»

وأنشد مصطفى عاطف، أمام الرئيس أشهر الابتهالات عن النبي «صل الله عليه وسلم»، وهي «قمر سيدنا النبي»، والتي تقول: «وأجمل منك لم تراه قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرءا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء قمر، قمر، قمر سيدنا النبي، قمر».

وكانت احتفالية المولد النبوي الشريف، بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، بعنوان «واقع فريد»، ثم ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلمة خلال الاحتفالية أمام الرئيس، وأهداف سلسلة إصدارات «رؤية»، كما ألقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كلمة خلال الاحتفالية، وأهدى الرئيس السيسي نسخة من القرآن الكريم.