بالأسماء.. إصابة 13 بنزلات معوية في الشرقية بسبب وجبات مكشوفة

أصيب 13 شخصًا، مساء أمس السبت، بنزلات معوية أعراضها قئ وإسهال، بمدينة بلبيس التابعة لمحافظة الشرقية، وتم نقلهم لمستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما صرح المستشفى بخروج 5 مصابين بعد تماثلهم للشفاء.

مستشفى بلبيس تستقبل 13 مصابًا وخروج 5 بعد تعافيهم

وأفاد مصدر طبي بصحة الشرقية لـ«الوطن»، بأن المستشفى استقبل 13 شخصًا مصابين بنزلات معوية قئ وإسهال، وخضعوا جميعهم للعلاج، وصرح المستشفى بخروج 5 منهم بعد تماثلهم للشفاء وتقديم الرعاية الطبية لهم، مشيرًا إلى أن الـ 8 الباقين بالمستشفى يخضعون للعلاج الآن وحالتهم مستقرة وسيغادرون المستشفى عقب تعافيهم، لافتًا أن سبب إصابتهم يرجح أنهم تناولوا وجبة غذاء مكشوفة.

أسماء المصابين

وحصل الـ «الوطن»، على أسماء المصابين الذين بينهم 4 أفراد من أسرة واحدة، الأب والأم وطفلين، وهم كالتالي «حمدان عبدالمحسن حمدان – نوال سعد عبدالسلام – مها حمدان عبدالمحسن حمدان – محمود حمدان عبدالمحسن حمدان – محمد حمدان حمدان – نورا السيد عبدالله – شريف حامد حمدان حسن – عصام حسين محمد – هدية جبر عبدالله – محمد محمد حسين حسن – وفاء عبدالخالق السيد – مروة محمد محمد حسين – نورهان يحيى محمد».

الأمن يتلقى إشارة من المستشفى المركزي ببلبيس

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس إشارة من المستشفى المركزى باستقبال 13 شخصًا، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، مصابين بنزلة معوية وأعراضهم قيء وإسهال بسبب وجبة غذاء يرجح أنها مكشوفة، ويقوم الأطباء بتقديم الرعاية الطبية لهم.