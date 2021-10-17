انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية في الشرقية

دشن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الإبتدائية بالمحافظة، وذلك من داخل مدرسة الشهيد أ.ح طيار هشام حسني بيومي الابتدائية النموذجية بالزقازيق.

جاء ذلك بحضور سعد الفرماوي سكرتير عام محافظة الشرقية، ورمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والدكتور جمال سلامة مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية، والمهندس نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

الفحص الطبي لـ999158 طالبا بمدارس الريف والحضر

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبي لعدد 999158 طالبا بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، منهم 700041 طالبا بالريف، و299117 بالحضر، مضيفاً أن أعمال الفحص تتم من خلال 169 فريقا طبيا مدربا، يقوم بتغطية 1960 مدرسة بالمحافظة، منهم 1527 فريق بمدارس الريف، و433 بمدارس الحضر، وذلك بالتنسيق بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، والتأكيد علي الفرق بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقاً للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حفاظا علي صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية.

محافظ الشرقية يتابع تقديم الخدمة العلاجية في مستشفى بلبيس

في سياق متصل، فاجئ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مستشفى بلبيس المركزي للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضي وللمترددين على المستشفى ، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة.

واطلع محافظ الشرقية علي سجل الحضور والانصراف، للتأكد من مدى التزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بمواعيد العمل الرسمية النوبتجيات المكلفين بها، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية

وتفقد المحافظ أقسام الاستقبال والعناية المركزة وبنك الدم ووحدة الفيروسات الكبدية واطمأن على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بصورة جيدة ، مشدداً على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالمستشفى للحفاظ على أرواح المواطنين.