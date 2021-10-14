وزير البترول: طفرة في استخدام الغاز الطبيعي بعد مبادرة الرئيس

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن المبادرة الرئاسية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود في السيارات أدت إلى إحداث طفرة في هذا النشاط وزيادة أعداد المحطات لمقابلة هذا التوسع.

وأوضح الملا، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر نظمته الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز «غازتك» بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، أن إعادة تصحيح التشوهات السعرية للمنتجات البترولية في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته مصر ساهم أيضًا في زيادة أقبال المواطنين على استخدام الغاز كوقود لما له من مردود كبير على المواطنين والاقتصاد القومي، وكذلك تعظيم الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي.

1000 محطة من اجل تحقيق الانتشار الجغرافي

وتابع وزير البترول، أن شركة «غازتك» تساهم بفعالية إلى جانب الشركات الأخرى العاملة في هذا المجال في تحقيق استراتيجية الوزارة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل من خلال التوسع في مجال تحويل وصيانة السيارات للعمل بدورة الوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين)، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل للوصول بأعداد المحطات إلى 1000 محطة من اجل تحقيق الانتشار الجغرافي للتيسير على المواطنين وتحفيزهم للاستفادة من فارق السعر بين الغاز والوقود السائل.

ووجه وزير البترول، الشكر والتقدير إلى شركة ايني العالمية التي تساهم مع شركة غازتك في مشروع الوزارة لزيادة أعداد محطات الوقود المتكاملة والتي تحمل شعار الشركتين، متابعًا أن مشاركة ايني في مجال التسويق يعكس الثقة الكاملة للشركاء الأجانب للاستثمار في كافة الأنشطة البترولية المختلفة.

شركة غازتك حولت 180 ألف سيارة للغاز الطبيعي

وقال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة، إن الشركة كان لها السبق فى إنشاء محطات خدمة وتموين الغاز لأول مرة في بمحافظات الوجه القبلي، ومدن قناة السويس ومحافظة جنوب سيناء للتواجد فى 24 محافظة بأعلى شبكة محطات تموين بالغاز الطبيعى.

وأكد فرحات، أن الشركة استطاعت في تحقيق معدلات إنجاز قياسية، حيث بلغ عدد المحطات التابعة للشركة على مستوى الجمهورية 230 محطة، وبلغ عدد السيارات التى قامت بتحويلها للعمل بالغاز 180 ألف سيارة مقابل 17 محطة و 2500 سيارة في عام 2000.

وأضاف فرحات، أن الدعم والمتابعة المستمرة من وزير البترول كان له أكبر الأثر في تشجيع وقيام شركات غاز السيارات وعلى رأسها غازتك بتنفيذ خطة عمل الوزارة لتطوير شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير آليات التمويل التي كان لها دور فعال في تحفيز المواطنين للاتجاه لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضح فرحات، أن غازتك قامت في عام 2018 بإبرام اتفاقية مع شركة إيني العالمية لإنشاء محطات تموين وخدمات السيارات بالوقود السائل في محافظات بورسعيد، الغربية، بني سويف، القاهرة ودمياط، بالإضافة إلى التعاون بيتن الشركتين في توفير زيوت عالية الجودة لتلبى احتياجات المحركات التي تعمل بالغاز.

وزير البترول يكرم رؤساء غازتك السابقين

وتجدر الإشارة إلى أن غازتك كان لها السبق في تنفيذ مشروعات نقل الغاز المضغوط بواسطة حاويات متنقلة بهدف تغذية المناطق والمنشآت الصناعية والتجارية التي تبعد عنن شبكة الغازات الطبيعية بالغاز الطبيعي، فضلاً عن إنشاء محطة متخصصة للناقلات بمدينة الغردقة لتموين الناقلات بالغاز الطبيعي.

وفى نهاية اللقاء قام المهندس طارق الملا بتكريم السادة رؤساء شركة غازتك السابقين لجهودهم المتواصلة التي بذلوها خلال فترة عملهم.

حضر اللقاء المهندس عابد عز الرجال رئيس هيئة البترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ولفيف من السادة وكلاء الوزارة ورؤساء شركات البترول وممثلي شركة إيني الإيطالية.