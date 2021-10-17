«تنسيقية الأحزاب» تستعد لتخريج الدفعة الأولى من برنامج تأهيل الشباب

تستعد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتخريج الدفعة الأولي من برنامج «إعداد وتأهيل شباب المتطوعين»، الذي يضم مجموعة من الكوادر الشبابية من المتطوعين غير منتمين لأحزاب سياسية وتتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 عامًا، وذلك عقب خضوعهم لبرنامج تدريبي مكثف شارك في إعداده نخبه من الكوادر المتميزة في مجال التدريب داخل التنسيقية.

برنامج تأهيلي

واستغرقت عملية الإعداد نحو 6 أشهر، استمرت على عدد من المراحل كالتقديم والمقابلات الشخصية والتقييم والتصفية في المستويات المختلفة من مستويات التدريب والتأهيل، وصولًا لاختيار العناصر المناسبة.

وتنظم التنسيقية التدريب على نحو مختلف يتناسب مع احتياجات الشباب التدريبية وتنمية ورفع الوعي السياسي، وإثقال المهارات الشخصية، والإدارية، وبث روح العمل الجماعي مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية عن طريق تنظيم فاعليات جماعية ترفيهية.

الدفعة الثانية

وأعنلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدء الإعداد للدفعة الثانية من البرنامج ذاته لمجموعة جديدة من الشباب المتطوعين في المرحلة العمرية نفسها، عقب الانتهاء من تخرج الدفعة الأولى وفقًا للقواعد ذاتها.