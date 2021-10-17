5 سيارات مستعملة بمتوسط سعر 50 ألف جنيه في مصر

دائما ما يبحث المستهلك المحلي عن قائمة لعدد من السيارات المستعملة داخل السوق المحلي حسب الفئة السعرية المحددة، والتي تختلف باختلاف حالة السيارة وسنة الموديل وغيرها من الاعتبارات التي تُتخذ من قبل المستهلكين لتحديد نوعية السيارة؛ وخلال الآونة الأخيرة شهد سوق السيارات المستعملة حالة من الانتعاش.

وفي هذا الصدد قال أنور على عضو رابطة تجار السيارات، إن هناك حالة من الطلب المتزايد على السوق المستعمل للسيارات، مشيرًا إلى قائمة السيارات ذات ميزانية محددة بسعر متوسط 50 ألف جنيه.

ترصد السطور التالية قائمة السيارات المستعملة ذات سعة لترية ما بين 1400 سي سي وحتى سعة 1600 سي سي ضمن فئة السيارات السيدات، والتي تتوسط أسعارها 50 ألف جنية فيما أقل بقيمة تراوحت من ألف وحتى 5 ألاف جنيه، ومنها:

تويوتا كورولا 1991

وتأتي بسعر يبدأ من 45 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه حسب حالة السيارة، بمحرك رباعي الأسطوانات، وسعة لترية 1600 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيكي.

فيات شاهين 2001

وتأتي بسعر يبدأ من 40 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه حسب حالة السيارة، بمحرك رباعي الأسطوانات، وسعة لترية 1400 سي سي، وناقل حركة مانيوال.

هيونداي اكسيل 1998

وتأتي بسعر يبدأ من 45 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه حسب حالة السيارة، بمحرك رباعي الأسطوانات، وسعة لترية 1500 سي سي، بناقل حركة مانيوال.

هيونداي اكسنت 1997

وتأتي بسعر يبدأ من 45 ألف جنيه وحتى 55 ألف جنيه حسب حالة السيارة، بمحرك رباعي الأسطوانات، وسعة لترية 1600 سي سي، بناقل حركة مانيوال.

اوبل فيكترا 1995

وتأتي بسعر يبدأ من 45 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه حسب حالة السيارة، بمحرك رباعي الأسطوانات، وسعة لترية 1600 سي سي، بناقل حركة مانيوال.