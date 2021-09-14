«لو عايز تشتري عربية».. أسعار سيارات مستعملة أقل من 50 ألف جنيه

حلم امتلاك سيارة من الأشياء التي تراود الكثير من الشباب، ويعتبر شراء السيارة الكسر من الحلول البديلة، فهي توفر سيارة خاصة يمكن التنقل بها، وتكلفة شراؤها تكون أقل من الزيرو أو الجديدة، ويبقى السؤال هل يمكن شراء سيارة مستعملة بأقل من 50 ألف جنيه؟

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» للمتابعين في كل ما يخص الحياة اليومية، أسعار سيارات مستعملة أقل من 50 ألف جنيه، وأهم النصائح التي يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة، وفقًا محمد الأمير صاحب معرض للسيارات في منطقة فيصل، وذلك في السطور التالية:

سيارات مستعملة أقل من 50 ألف جنيه

وجاءت موديلات السيارات المستعملة الأقل من 50 ألف جنيه كالآتي:

وسجل سعر سيارة لادا 2107 موديل 2003 متوسط 34 ألف جنيه.

سجل سعر سيارة جيلي فروتة 2004 متوسط سعر 34 ألف جنيه.

أما سيارة سوزوكى ماروتي 2002، فجاء متوسط سعرها 37 ألف جنيه.

ووصل سعر لادا 2107 موديل 2005 نحو 37 ألف جنيه.

بينما جاء سعر سيارة لادا 2107 موديل 2006 بنحو 37 ألف جنيه.

وصل سعر فيات 128 موديل2007 نحو 37 ألف جنيه.

سجل سعر سيارة فيات شاهين 2004 نحو 38 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة سوزوكى ماروتى 2005 نحو 38 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة فيات 128 موديل 2006 نحو 38 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة سوزوكى ماروتى 2006 نحو 39 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة هافي لوبو 2005 نحو 41 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة شانجى ايديا 2007 متوسط 41 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة سوزوكى ماروتى 2007 متوسط 42 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة سوزوكى ماروتى 2008 متوسط 42 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة شانا نيو ستار 2008 متوسط 43 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة اسبيرانزا شيري كيو كيو 2006 متوسط 43 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة شيرى A11 2006متوسط 44 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة تشانجان بينى 2009 نحو 46 ألف جنيه.

أهم النصائح عند شراء سيارة مستعملة

وحتى لا تتعرض للنصب أو الاستغلال يجب الانتباه لتلك النصائح عند شراء سيارة مستعملة

احضر معك فني متخصص لفحص السيارة، والتأكد من سلامتها، وأجزائها مثل الشاسية، المحرك، سير الكاتينة.

- التأكد من سلامة دورة التكيف والكشف عنها.

- فحص صالون السيارة بدقة، والتأكد من عدم وجود أي تلف داخله.

- التأكد من أن للسيارة توكيل معتمد وأوراق تؤكد إجراء الصيانة الدورية للسيارة، وأن تكون مسجلة في مركز خدمة معتمد.

- التأكد من عدد الكيلو مترات التي حققتها السيارة، للتأكد من تغير زيت السيارة،

- التأكد من سلامة الجسم الخارجي، من خلال فحص الجانبين، وسقف السيارة، للتأكد من سلامتهم، ويمكن التأكد من خلال أحد مراكز الخدمة المتخصصة.

بعدها يأتي ضرورة فحص رخصة السيارة لدى إدارة المرور، للتأكد من سلامة الرخصة وعدم وجود أي مخالفات على السيارات.