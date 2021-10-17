رئيس وزراء بريطانيا الأسبق يدعو لإمداد إفريقيا بـ240 مليون جرعة لقاح

حث رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون، على إنشاء جسر جوي طارئ لنقل 240 مليون جرعة من لقاح كورونا؛ لإنقاذ أكثر من 100 ألف شخص في إفريقيا، خلال هذا الشهر.

وناشد «براون» مجموعة من الدول الأوروبية وأمريكا، بإقامة جسر جوي في أكتوبر الجاري، لتسليم اللقاحات إلى بعض دول إفريقيا التي تعاني من جائحة كورونا أكثر من غيرها، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

تحصين 5% من سكان إفريقيا

وذكرت الصحيفة، أن «براون» يستغل دوره كمستشار لمنظمة الصحة العالمية، للضغط على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا؛ لتحصين 5% من سكان إفريقيا، من خلال دعم الجسر الجوي الطارئ، بعد زيادة نسبة وفيات COVID-19 في إفريقيا بداية شهر أغسطس الماضي، إلى 40 %، مما يجعل الحاجة ملحة لاتخاذ إجراء ضروري سريع.

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق: «بينما تم التعهد بالتبرع باللقاحات من جميع المتبرعين، فإن الناس لا يتلقون اللقاحات ونحتاج بشكل عاجل إلى جدول زمني من شهر لآخر؛ لتحقيق أهدافنا المؤقتة ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح».

اقتراح بنقل 760 مليون جرعة في فبراير المقبل

وأشار إلى أنه من الضروري أن تسليم 240 مليون جرعة لقاح خلال الأسبوعين المقبلين إلى أفريقيا عبر الجسر الجوي الطارئ، تتبعها نقل 760 مليون جرعة أخرى بحلول فبراير المقبل، مؤكدًا أنه تلك الدول تستطيع إنقاذ حياة 100 ألف شخص في إفريقيا.