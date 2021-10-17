«التعليم العالي» تكشف حقيقة تحصيل غرامات مالية من الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، إجراء تطعيمات فيروس كورونا «كوفيد - 19»، في ظل إجراءات الدولة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا ومحاربة الوباء، وأكّد عدد من رؤساء الجامعات انتظام التطعيمات وتجاوزها نسب إيجابية سواء فيما يتعلق بتطعيم الطلاب أو العاملين أو أعضاء هيئة التدريس.

فيما نفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، حقيقة تحصيل غرامات مالية من الطلاب الغير حاصلين على تطعيم كورونا فيروس «كوفيد - 19».

الجامعات تحقق نسب إيجابية في تطعيمات كورونا

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي، حقيقة فرض رسوم مالية كغرامات على الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا، مؤكّدة أنَّ ما يتمّ تداوله عن الرسوم على الطلاب غير حقيقة، مشيرة إلى أن هناك عدد من الجامعات الحكومية والخاصة قررت عدم دخول أي شخص إلى الجامعة دون تقديم ما يثبت حصوله على لقاح كورونا أو ما يثبت أسباب عدم حصوله على اللقاح.

لا توجد أي قرارات بتحصيل مبالغ مالية من الطلاب

وأكّدت المصادر، أنَّه لا يوجد أي قرار بشأن تحصيل المبالغ المالية من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس حال تواجدهم بالجامعة دون أن يكونوا حاصلين على تطعيم لقاح كورونا، مؤكّداً أنَّ الجامعات بالفعل منعت دخول الأشخاص غير المطعمين، مبينًا أنَّ هناك تشديدات على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك التشديد على إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج الجامعة.

وانتظمت الجامعات الحكومية والخاصة بدءاً من السبت الماضي، أعمال الدراسة للعام الجامعي الجديد 2021-2022، في ظل تطبيق نظام الساعات المعتمدة وكذلك تطبيق قرار إلغاء الكتاب الورقي والاعتماد على الكتاب الإلكتروني.