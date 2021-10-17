إتاحة تطعيم طلاب الجامعات بجميع مراكز تلقي لقاح كورونا بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تقرر إتاحة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، لجميع العاملين بقطاع التعليم، وطلاب الجامعات، في مراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، وجامعة المنيا، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لتكثيف الجهود الوقائية، وتجنب انتشار الفيروس، والتوسع في تطعيم العاملين في قطاع التعليم، والطلبة.

وأوضح المحافظ، أنه تقرر إتاحة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، لجميع طلاب الجامعات، في جميع مراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة والسكان، بحيث يقوم الطالب بالتسجيل على الموقع الخاص بالتطعيمات، ويتم اختيار المركز الأقرب لمكان سكنه على أن تصله الرسالة للتوجه لتلقي اللقاح خلال 48 ساعة، كما سيتم إتاحة شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا على تطبيق التليفون المحمول مجاناً ((Egypt Health passport)، للطلبة، ما يمكن من إثبات تلقي الطالب للتطعيم أثناء دخوله الحرم الجامعي.

المحافظ يناشد المواطنين بسرعة تلقي اللقاح

وناشد المحافظ، المواطنين، وبخاصة الطلاب، والعاملين بقطاع التعليم، بالإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصاً على صحتهم وسلامة المجتمع، من خلال جميع مراكز التطعيم الثابتة والمتحركة بجميع مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ علي استمرار تنفيذ مديرية الصحة، فعاليات حملة «معا نطمئن سجل الآن»، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، ضمن جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الشعب المصري.

وكيل وزارة الصحة يتابع مركز تلقي لقاح كورونا

وتابع الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انتظام عمل فرق التطعيم ومدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، أثناء التسجيل والتطعيم والتأكد من سرعة انهاء كافة الاجراءات بسهولة ، تيسيرا على المواطنين، وذلك بمكان تواجد الباص الخاص بتسجيل المواطنين بجوار نادى الشرطة بكورنيش النيل، مشيراً الي أن الحملة ستجوب الأماكن العامة والميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة وذلك للوصول لأكبر شريحة من المواطنين، مؤكداً أن فرق التواصل المجتمعي تقوم بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بأهمية تلقى اللقاح والرد على استفسارات المواطنين.