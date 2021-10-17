انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لتلاميذ البحيرة

انطلقت، اليوم، المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض الناتجة عـن سوء التغذية بجمع مدارس محافظة البحيرة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بصحة الطفل ضمن مبادرة «100 مليون صحة».

وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أن ملف الرعاية الصحية يحظى باهتمام كبير من الاهتمام من القيادة السياسية، والذي ظهر جليا بإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، مشيراً إلى أن ما تحقق في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة يفوق ما تحقق على مدار عقود طويلة .

وتفقد اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة أبوالمطامير أعمال مبادرة علاج الامراض الناتجة عن سوء التغذية بعدد من مدارس أبو المطامير، للاطمئان على سير عمل المبادرة، وتذليل أي معوقات التي قد تواجه فرق الفحص الطبي، لتحقيق المستهدف من المبادرة.

قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم

وتشمل مبادرة الرئيس علاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس مسحا شاملا لأطفال المدارس، حيث يشمل الفحص قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم وحساب كتلة الجسم، على أن يتم تحويل من يثبت إصابته إلى أقرب عيادة للتأمين الصحي لتلقي الخدمة الطبية مجاناً.

وتشهد مدارس محافظة البحيرة جولات مستمرة من قبل يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة علي تلقي جميع العاملين بقطاع التعليم لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار توجيهات الدولة لمواجهة كورونا.