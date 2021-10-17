«تنمية المشروعات» يتيح تمويلات بـ64 مليون جنيه في البحيرة

نظم فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبحيرة، سلسلة من ورش العمل؛ لتأهيل وتدريب الجمعيات الأهلية بالمحافظة، التي تستهدف توسيع قاعدة الجمعيات التي يتم تمويلها من الجهاز ورفع كفاءة العاملين بهذه الجمعيات، وكذلك تنشيط عملية الإقراض متناهي الصغر من خلال تلك الجمعيات.

سيد نصار، مدير فرع الجهاز بالبحيرة، قال في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف 6 مراكز، هي «أبو المطامير، أبو حمص، دمنهور، حوش عيسى، كفر الدوار، ووادي النطرون» بواقع 208 قرى.

ضح 64 مليون جنيه لتمويل 2500 مشروع

وأكد مدير فرع الجهاز بالبحيرة، أن جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة ضخ نحو 64 مليون جنيه لتنفيذ 2500 مشروع صغير ومتناهي الصغر؛ ما أتاح نحو 4 آلاف فرصة عمل بالمراكز المستهدفة، منذ بدء المبادرة في يناير 2021 وحتى نهاية شهر أغسطس.

ووجه «نصار» الدعوة لشباب البحيرة للتوجه لمقر الفرع بشارع مستشفى الرمد؛ للتعرف على كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز والاستفادة منها.

توفيق أوضاع 30 مشروعا

وبالنسبة للخدمات غير التمويلية، أشار إلى أن الفرع قام بتنظيم ما يقرب من 40 ندوة تعريفية لعرض كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز والمزايا التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد، كما عرضت تلك الندوات الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم أصحاب المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الفرع كذلك عشرات من البرامج والدورات التدريبية التي تستهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وتعريف المتدربين بالخطوات المنهجية لإقامة المشروعات الصغيرة استهدفت تلك الدورات مئات من المتدربين.

وأشار إلى أن الفرع استخرج رخص مؤقتة ودائمة لنحو 150 مشروعًا، وقام بتوفيق أوضاع لما يقرب من 30 مشروعا، وإصدار 100 شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات للاستفادة من التيسيرات التي يمنحها القانون 152 لعام 2020.