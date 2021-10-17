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محمود مسلم

مصرع طفل وشقيقته في حريق بالعاشر من رمضان 

كتب:

نظيمه البحرواي ووائل عبد الباري شاهين
03:43 م | الأحد 17 أكتوبر 2021
ارشيفية

ارشيفية

لقي طفل وشقيقته مصرعهما في حريق نشب بمنزل أسرتهما في مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بوفاة طفل وشقيقته 

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بالحي 11 بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع طفل يدعى «محمد» وشقيقته «جودي» في ظل عدم تواجد الأب والأم، فيما تدخل الجيران وتمكنوا من السيطرة على النيران. 

الشرطة تجري التحقيقات والفحوصات 

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتولي التحقيقات. 

 

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