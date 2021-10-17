مصرع طفل وشقيقته في حريق بالعاشر من رمضان 

لقي طفل وشقيقته مصرعهما في حريق نشب بمنزل أسرتهما في مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بوفاة طفل وشقيقته

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بالحي 11 بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع طفل يدعى «محمد» وشقيقته «جودي» في ظل عدم تواجد الأب والأم، فيما تدخل الجيران وتمكنوا من السيطرة على النيران.

الشرطة تجري التحقيقات والفحوصات

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.