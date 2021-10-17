زيارة مفاجئة من محافظ الشرقية لمدرسة أسماء بنت أبي بكر في بلبيس

فاجأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، العاملين بمدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنات التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، بزيارة للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من تواجد العاملين بالمدرسة، وتقديم تعليم جيد للطلاب.

الالتزام بمواعيد العمل والانصراف

واطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف، موجها وكيل أول وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حيال غير الملتزمين، مع تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل الرسمية، لضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

الإلتزام بارتداء الكمامة الواقية وتطبيق الإجراءات الاحترازية

وتفقد محافظ الشرقية الفصول المدرسية، مقدما التهنئة للطالبات والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل الطالبات للمواد الدراسية المقدمة لهن.

وشدد «غراب» على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على صحة وسلامة الطالبات والقائمين على العملية التعليمية.

وأدار المحافظ حوارا هادئا مع المعلمين وطالبات المدرسة للتعرف على كيفية توصيل المعلومة للطالب، وأطلع على سجلات الحصص المدرسية والمدون بها شرح الدروس المقدمة للطالبات، وحثهن على التزود بالعلم والمعرفة، والتحصيل العلمي لتحقيق التفوق والحصول على أعلى الدرجات.

تقديم تعليم جيد للطلاب

وحرص محافظ الشرقية على تفقد المعمل المدرسي، مطالبا بمشاركة الطالبات للمعلم في إجراء التجارب الكيميائية البسيطة، لضمان وصول المعلومة لهن بشكل مبسط يساعدهن على سرعة الفهم والإستيعاب.

واطمأن الدكتور ممدوح غراب، خلال تفقده لغرفة الحاسب الآلي بالمدرسة على جاهزية أجهزة الكمبيوتر للعمل، وتوصيلها بالإنترنت للاستفادة من الشرح المبسط للمناهج المدرسية التي تقدمها المنصات التعليمية، تماشيا مع نظام التعليم الجديد.

وطالب «غراب» أعضاء هيئة التدريس ببذل مزيد من الجهد والعمل للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتقديم تعليم جيد للطلاب.

كما طالب الطالبات بالاستفادة من الحصص المقدمة لهن بالمدرسة، والانتظام في الدراسة، وتحصيل الدروس أولا بأول، للحصول على أعلى الدرجات، متمنيا للجميع عاما دراسيا سعيدا.