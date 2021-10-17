محافظ الشرقية يحيل 275 من العاملين بالتعليم والصحة للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة 11 من العاملين بمدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنات، وكذلك 15 من العاملين بمدرسة الفتح الإبتدائية التابعتين لإدارة بلبيس التعليمية إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم، وذلك لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء زيارته المفاجئة صباح اليوم لمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي بالمدرستين، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في العمل.

إحالة 249 من العاملين بمستشفى بلبيس المركزي للتحقيق

كما قرر المحافظ إحالة 249 من العاملين بمستشفي بلبيس المركزي (طبيب – صيدلي – إداري – فني - عامل) إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية الصحة، وذلك لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء زيارته المفاجئة صباح اليوم، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

جولات مفاجئة لمتابعة انتظام العمل

وأكد محافظ الشرقية، أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لرصد وتقييم الأداء واتخاذ ما يلزم قانونا حيال المقصرين.

وكان محافظ الشرقية أجرى زيارة مفاجئة صباح اليوم في إطار جولته لمركز ومدينة بلبيس، لمتابعة سير إنتظام العمل بالمنشآت التعليمية والصحية، وبدأ المحافظ جولته داخل مدرسة بتفقد الفصول، مشددا على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي فروس كورونا.