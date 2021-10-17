تأجيل دعوى إلغاء قسم النظم والحاسبات بـ«هندسة الأزهر» لـ5 ديسمبر 

أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم، نظر دعوى المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بإلغاء قسم النظم والحاسبات وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وتعديل شهادة المدعي بأنَّ تتضمن حصوله على بكالوريوس الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والآلات الحاسبة، لجلسة 5 ديسمبر.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 7818 لسنة 75ق كل من وزير التعليم العالي، وزير القوى العاملة، ونقيب المهندسين، وشيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر، وعميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

بداية الواقعة

وذكرت الدعوى، أنَّ المدعي تخرج في كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر، وحصل على شهادة التخرج تفيد أنَّه حاصل على درجة الإجازة العالية «البكالوريوس» في هندسة النظم والحاسبات دور مايو 2016-2017 بتقدير عام جيد، واعتمد مجلس جامعة الأزهر نتيجة المدعي بتاريخ 25 يوليو 2017.

تشابه المؤهلات

وأضافت الدعوى، أنَّ المدعي فوجئ هو وغيره من الخريجين أنَّهم تعرضوا لأكبر عملية خداع وتلاعب بمستقبلهم حيث إنَّهم درسوا ذات مواد التخصص لقسم الهندسة الكهربية الثابتة باللائحة ومقرراتها بشعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، ولم يذكر ذلك في شهادة التخرج؛ الأمر الذي عرقل مسيرتهم العملية وفوجئوا بتشابه المسمى في شهادتهم بمسميات كليات ومعاهد الحاسبات والمعلومات.

الامتناع عن تعديل الشهادة

وقال محمد حامد سالم المحام، وكيلا عن عمار البرعي، إن الجامعة امتنعت عن تعديل شهادة تخرج موكله بأن تتضمن حصوله على درجة الإجازة العالية «البكالوريوس» في الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه شهادة تخرج رسمية بذلك، وكذلك إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية.