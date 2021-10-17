طقس الإسكندرية اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021.. سقوط أمطار خفيفة (فيديو)

شهدت الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة، اليوم الأحد، وذلك بعد موجة حارة شهدتها خلال الأيام القليلة الماضية، لتكسر تلك الأمطار التي هطلت على مناطق شرق، الموجة الحارة التي أعادت لأذهان المواطنين السكندريين ذكريات الصيف المنصرم.

غيوم في سماء الإسكندرية وتوقع بسقوط أمطار مجددا

ولم تستمر تساقط الأمطار سوى 10 دقائق فقط، لتترك آثارها على الشوارع والسيارات، إلا أنه من المتوقع هطول أمطار مجددا نظراً لحالة الغيوم التي تظهر في السماء في الوقت الراهن.

121 سيارة للتعامل السريع أثناء النوات الشديدة في الإسكندرية

يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء شركة الصرف الصحي من استعداداتها لموسم الأمطار في الإسكندرية، حيث تم إدراج 21 سيارة جديدة بمنظومة تتبع السيارات عن طريق «GPS»، ليصبح إجمالي عدد السيارات 121 سيارة تخضع للمراقبة، ويتم تحديد موقعها بدقة للتعامل السريع والتدخل الفوري أثناء النوات الشديدة في الإسكندرية.

الإسكندرية تستعد لموسم الأمطار بـ«التكنولوجيا»

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن الشركة فعلّت نظام تتبع السيارات بالتعاون مع شركة «ETIT»، وهي الشركة الأولى في مصر المتخصصة في تقديم خدمات التتبع الآلي للمركبات والحلول الأمنية الخاصة بإدارة أسطول السيارات.

وأضاف رئيس الشركة لـ«الوطن»، أنه يتم إجراء أعمال وخدمات الصيانة الدورية في شنايش الإسكندرية، مؤكداً أهمية رفع كفاءة المحطات لمحاولة استيعاب كمية الأمطار الكثيفة التي تسقط علي المحافظة، خاصة أن علي جميع العاملين بالشركة رفع أهبة الإستعداد لاستقبال النوات.

تزايد شدة النوات كل عام

وأوضح أنه من الملاحظ تزايد شدة النوات كل عام عن العام الماضي، ومن ثم يجب العمل جميعا على قلب رجل واحد مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة النوات القادمة، مشيراً الي أن كل مجهود من العاملين بالشركة له مردود إيجابي علي راحة وحياة المواطنين.