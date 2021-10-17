وزيرة التضامن: نستهدف إنشاء 7 آلاف حضانة جديدة من سن يوم حتى 4 سنوات

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تستهدف إنشاء 7 آلاف حضانة جديدة، من سن يوم حتى 4 سنوات، موضحة أنه جرى دعم 400 ألف طفل في حضانات الطفولة المبكرة، بتكلفة 340 مليون جنيه، بجانب 34 ألف طالب في التعليم المجتمعي، بتكلفة 90 مليون جنيه.

توفيق أوضاع الحضانات

وأوضحت «القباج» خلال مؤتمر صحفي لوزارة التضامن الاجتماعي حول تكافؤ الفرص التعليمية بحضور وزير التربية والتعليم، أن وزارة التضامن الاجتماعي تشرف على 14.8 ألف حضانة مرخصة، بالإضافة إلى ألف و300 حضانة غير مرخصة من إجمالي 10 آلاف حضانة، جاري توفيق أوضاعها لحين انتهاء اللجنة المعنية بتيسير إجراءات التراخيص، طبقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه جرى وضع معايير قومية موحدة لتقييم الحضانات تحت سن 4 سنوات، وجاري تطوير منهج للطفولة المبكرة.

عدد الحضانات الموجودة في مصر

وأوضحت أن عدد الحضانات الخاصة بلغت 56.3%، والحضانات الأهلية 23.7%، أما الحضانات الحكومية التي تديرها الجمعيات الأهلية فوصلت نسبتها إلى 18.7%، وهي التي تؤول إلى شركات ومصانع 1.3%.