أسعار هوندا «سيفيك» المستعملة في السوق المصرية

تشهد سوق السيارات المستعملة في مصر تغييرات يومية في الأسعار، علاوة على العديد من عمليات البيع اليومية بمختلف فئات السيارات، سواء كانت فارهة أو متوسطة، حيث تُعد سيارات الفئات المتوسطة الأكثر بيعًا، بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه وحتى 220 ألف جنيه.

وفي عدة سطور، تستعرض «الوطن» أسعار سيارة هوندا سيفك، التي تشهد مبيعات قوية في سوق السيارات المستعملة.

مواصفات هوندا سيفك

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي 4 سلندرات، وينتج قوة قدرها 123 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 140 نيوتن/ متر.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم في الساعة، مزودة بناقل وتأتي مع ناقل حركة أوتوماتيك مزود بخمس سرعات.

- تحتوي السيارة على 5 مقاعد، و5 أبواب، بما في ذلك الحقيبة الخلفية لها.

أسعار هوندا سيفك المستعملة بالسوق المصرية

تباع السيارة موديل 2006، بداية من 105,000 جنيه، 113,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 124,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2007، بداية من 109,000 جنيه، 115,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 125,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2008، بداية من 119,000 جنيه، 133,000جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 138,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2009، بداية من 133,000 جنيه، 141,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 150,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2010، بداية من 157,000 جنيه، 159,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 162,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2011، بداية من 176,000 جنيه، 184,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 209,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2012، بداية من 190,000 جنيه، 202,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 209,000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2013، بداية من 204,000 جنيه، 214,000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 223,000 جنيه.