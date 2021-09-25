هوندا سيفيك سيدان وهاتشباك 2022 يفوزان بوسام معهد التأمين للسلامة

حازت سيارتا هوندا «سيفيك سيدان» و«هاتشباك 1» الجديدة كليًا 2022 على أعلى وسام من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة «IIHS»، وهو أعلى تصنيف 2021 للسلامة.

وحققت سيفيك الجديدة ، التي أرست معايير أداء سلامة السيارات الصغيرة منذ فترة طويلة، أعلى تصنيفات المعهد الممكنة في جميع الفئات التي تم تقييمها.

ويشمل ذلك نظام سيفيك القياسي للوقاية من الاصطدامات الأمامية، والذي حصل على تصنيفات «SUPERIOR» من «IIHS» في اختبارات تجنب المركبات من مركبة إلى أخرى ومن مركبة إلى مشاة.

هوندا ترفع شعار «السلامة للجميع»

واستنادًا إلى نهج هوندا الطويل الأمد "السلامة للجميع" ، والذي يركز على تعزيز السلامة لكل شخص يشارك الطريق ، تم تجهيز جميع طرازات سيفيك بمجموعة «Honda Sensing» من تقنيات السلامة والمساعدة للسائق، والتي تشمل نظام فرامل تخفيف الاصطدام مع نظام اكتشاف المشاة، والذي تم تقييمه من قبل معهد «IIHS» باعتباره نظام «منع الاصطدام الأمامي»؛ وتحذير الاصطدام الأمامي؛ ونظام الحد من مغادرة الطريق الذي يشتمل على نظام تحذير مغادرة المسار؛ وكذلك نظام المساعدة في الحفاظ على المسار؛ ومثبت السرعة التكيفي (ACC).

وتعد «Honda Sensing» الآن قياسية أو متوفرة في جميع موديلات هوندا الجديدة، حيث يوجد على ما يقرب من 5 ملايين سيارة هوندا على الطرق.

شروط الحصول على الجائزة

وللتأهل والحصول على جائزة «TOP SAFETY PICK» لعام 2021، يجب أن تحصل السيارة على تصنيفات «جيدة» في ستة تقييمات للقدرة على التحطم، بما في ذلك التداخل الأمامي الصغير من جانب السائق، والتداخل الصغير من جانب الراكب الأمامي، والتداخل المعتدل للأمام والجانب وقوة السقف ومسند الرأس الاختبارات.

وبالإضافة إلى اختبار «IIHS»، حصل طراز هوندا والذي تم تقييمه بالكامل في اختبار «NCAP» لعام 2021 التابع لـ«NHTSA» على درجة 5 نجوم إجمالية للمركبة.