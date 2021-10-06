«هوندا» تعلن بداية جيل جديد من «سيفيك تايب آر» 2022

أعلنت شركة هوندا عن استعدادها لتقديم هوندا "سيفيك تايب آر"، بتطويرات وتحديثات قوية وهي تعتبر أفضل سيارة من حيث الأداء لدى شركة هوندا، وسيتم تقديمها رسمياً عام 2022.

يذكر أن السيارة موديل 2021 من سيارة وندا "سيفيك تايب آر"، تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 ليتر بحقن مباشر وشاحن توربيني، الذي يولد قوة 306 حصان، مع توفير الطاقة للعجلات الأمامية من خلال ناقل حركة يدوي بست سرعات بنسبة متقاربة.

ثلاثة أوضاع للقيادة

يسمح الطرازان من النوع R للسائقين بالاختيار، بين ثلاثة أوضاع للقيادة - Comfort و Sport و + R.

تقدم هوندا مجموعة كاملة من السيارات النظيفة والآمنة والممتعة والمتصلة، والتي تُباع من خلال أكثر من 1000 وكيل هوندا مستقلين في الولايات المتحدة.

وتتمتع هوندا بأعلى متوسط ​​اقتصاد للوقود في الأسطول وأقل انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بأي شركة كبرى لتصنيع السيارات في أمريكا، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة حماية البيئة الأمريكية.

وتشتمل تشكيلة هوندا على سيارات الركاب من سلسلة Civic و Insight وAccord و Clarity، إلى جانب سيارات HR-V و CR-V وPassport و Pilot الرياضية متعددة الاستخدامات و Ridgeline Pickup و Odyssey minivan.

تشتمل تشكيلة سيارات هوندا الكهربائية على أكورد هايبرد، وسي آر في هايبرد، وسيدان إنسايت الكهربائية الهجينة، وخلية وقود كلاريتي وهجين كلاريتي بلج إن.

وتقوم شركة هوندا بإنتاج السيارات في أمريكا لمدة 38 عامًا، وتشغل حاليًا 18 منشأة تصنيع رئيسية في أمريكا الشمالية.

وفي عام 2020، جرى تصنيع أكثر من 95 بالمائة من جميع سيارات هوندا المباعة في الولايات المتحدة في أمريكا الشمالية، باستخدام أجزاء من مصادر محلية وعالمية.