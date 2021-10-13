هوندا: نعمل على تطوير «سيفيك سي 2022» سريعا لطرحها في الأسواق

أعلنت شركة هوندا عن فريق من مهندسيها يعمل على تطوير سيارة «سيفيك سي 2022» بسرعة كبيرة لإطلاقها في أقرب وقت، موضحة أنه سيجرى الكشف قريبًا عن الجيل الحادي عشر من إنتاج 2022 Civic Si، أفضل سيارة وأكثرها متعة في القيادة على الإطلاق.

كما كشفت شركة هوندا منذ فترة قريبة عن الموديل الجديد من طراز «سيفيك هاتشباك 2022»، ضمن قائمة الموديلات الجديدة للعام المقبل، والتي جرى الكشف عن طرحها في الأسواق العالمية، وخلال السطور التالية نرصد أهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالموديل الجديد من سيفك حسب المعلن من الشركة المصنعة.

أعلى وسام من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة لهوندا

يذكر أن حازت سيارتا هوندا سيفيك سيدان وهاتشباك الجديدة كليًا 2022 على أعلى وسام من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة «IIHS»، وهو أعلى تصنيف 2021 للسلامة.

وتقدم هوندا مجموعة كاملة من السيارات النظيفة والآمنة والممتعة والمتصلة والتي تُباع من خلال أكثر من 1000 وكيل هوندا مستقلين في الولايات المتحدة.

وتتمتع هوندا بأعلى متوسط اقتصاد للوقود في الأسطول وأقل انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بأي شركة كبرى لتصنيع السيارات، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة حماية البيئة الأمريكية، كما تشتمل تشكيلة هوندا على سيارات الركاب من سلسلة Civic وInsight وAccord وClar وity، إلى جانب سيارات HR-V وCR-V وPassport وPilot الرياضية متعددة الاستخدامات، وتشتمل تشكيلة سيارات هوندا الكهربائية على أكورد هايبرد، وسي آر في هايبرد، وسيدان إنسايت الكهربائية الهجينة.

سيارات هوندا في أمريكا منذ 38 عاما

وتقوم شركة هوندا بإنتاج السيارات في أمريكا لمدة 38 عامًا وتشغل حاليًا 18 منشأة تصنيع رئيسية في أمريكا الشمالية.

وفي عام 2020، جرى تصنيع أكثر من 95% من جميع سيارات هوندا المباعة في الولايات المتحدة في أمريكا الشمالية، باستخدام أجزاء من مصادر محلية وعالمية.