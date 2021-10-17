شريف منير: «بحب أطبل لبلدي.. ومكان مخصص لعلم مصر على سطح بيتي الجديد»

عبَّر الفنان شريف منير عن حبه الدائم لمصر ورغبته المستمر في الحديث عنها وعن الإنجازات التي تحدث على أرضها في الوقت الحالي، ورد على الانتقادات التي تتهمه بـ «التطبيل»، قائلا: «أحب أطبل لبلدي وجيشها ورئيسي.. الإنجازات التي نتحدث عنها واضحة وموجودة ولا يمكن إغفالها».

منير: مصر بها إنجازات لا يمكن إغفالها.. والحديث عنها لا يعجب فئة بعينها

وتابع شريف منير، في بث مباشر مع «الوطن» عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، «الطفرة التي حدثت في منظومة الطرق واضحة للجميع، حيث كنا نعاني من التكدس المروري والمطبات، ولكن تلك الإنجازات لا تعجب فئة معينة نحن نعلمها جيدا».

وتطرق الفنان المصري إلى الانتقادات التي وصلته بعد ما كشف عن وجود علم مصر في مطبخ منزله، قائلا: «أنا حاطط العلم في كل حتة في بيتي، وهعزل قريب وأروح بيت جديد عامل مكان لعلم مصر أعلى سطح المنزل، أنا أحب العلم لأنه رمز لبلدي».

شريف منير: أتَّبع سياسة «البلوك» على منصات التواصل الاجتماعي

وأوضح منير أنه يتبع سياسة «البلوك» في التعامل مع المنتقدين الذين يتعدون حدود الأدب في التعليقات على حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هناك لجانا إلكترونية يكون لديها حملات ممنهجة في الهجوم.

وعلى الجانب الآخر تطرق للحديث عن النجاح الذي حققه مسلسله الأخير «إجازة مفتوحة»، قائلا: «المسلسل ده ربنا كرمني بيه، لأني دورت على ورق كتير لحد ما لقيت العمل ده من كتابة أحمد محمود أبو زيد، خاصة أنه بيتكلم عن مشاكل كل بيت وأسرة مصرية بتواجهها».

وعن التشابه بين فكرة «إجازة مفتوحة» مع مسلسل «عائلة ونيس»، أوضح منير: «ده شرف ليا فأنا أحب الفنان محمد صبحي، ولكن العمل مختلف من حيث الشكل والصورة والموضوعات التي يناقشها»