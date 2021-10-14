شريف منير: فخور بمسلسل «إجازة مفتوحة» وبضمه لقائمة أفضل أعمالي

قال الفنان شريف منير، إنه سعيد للغاية بردود الأفعال حول أحدث مسلسلاته «إجازة مفتوحة»، مؤكدا أنه يعتز بهذا المسلسل ويفتخر بوضعه ضمن قائمة أعماله المختلفة وأفضلها ، لكونه يتناول الكثير من مشاكل المجتمع المصري.

وأضاف «منير»، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، المذاع على شاشة on، أن المسلسل نال إعجاب الكثيرين، وهو ما كان لا يتوقعه، مؤكدا أنهم عملوا بجهد كبير حتى ينتهوا من تصوير هذا العمل، موجها شكره إلى كل صناع العمل، وإلى شركة سينرجي والمنتجة مها سليم.

انطلاق الفعاليات

وانطلق فعاليات حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.

وكان بدأ، قبل قليل، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، بحضور العديد من نجوم الفن وصناع السينما، وعرضته بشكل حصري قناة ON الفضائية، إذ يشارك فيه 80 فيلمًا سينمائيًا.

أزمات المهرجان

وتعرض المهرجان لأكثر من أزمة خلال الأيام الماضية، إلا أنها لم تؤثر على استمرار المهرجان، أولها الخلاف بين الفنانة يسرا، وانتشال التميمي، مدير المهرجان، بعد تصريح الأخير عن عدم تكريمها في المهرجان، الأمر الذي ردت عليه الفنانة يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذا التصريح غريب، ولم يكن له أي داع، إلا أن هذه الأزمة انتهت بعد ظهورهما معًا في المهرجان، والتصريحات الطيبة المتبادلة.