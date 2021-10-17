1.5 مليون مواطن يسجلون في التأمين الصحي الشامل بالسويس وأسوان

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، إن إجمالي عدد المواطنين الذين تم تسجيلهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس وأسوان، بلغ 1.5 مليون مواطن قبل بدء إطلاق المنظومة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد السبكي، اليوم، مع مسئولي الجهات والشركات المنفذة لمشروع التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، والمتابعة المستمرة أولًا بأول لجميع الجهود المبذولة للتجهيز والاستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في السويس وأسوان خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنظومة الصحية وضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع في 10 سنوات بدلًا من 15 عاما.

إقبال كبير على التسجيل بمنظومة التأمين الشامل

ولفت إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين على التسجيل بالتأمين الصحي الشامل، يدل على نجاح تطبيق المنظومة في محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وثقة المواطن في قيادته السياسية، والتي تقدم كل أوجه الدعم وتذلل كل العقبات لإنجاز المشروع، والذي يضمن العلاج لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، ويقدم خدمات طبية متميزة ومتكاملة وفقًا لأحدث المعايير وممارسات الصحة العالمية.

وأشار السبكي إلى إدراج 157 منشأة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي السويس وأسوان، والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة، لتنتهي بذلك المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتناول الاجتماع، الموقف الحالي لأعمال الإنشاء والتطوير الجارية لـ 157 منشأة، منها 16 مستشفى، و141 مركز ووحدة طب أسرة مقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظتين، إلى جانب بحث نسب ومعدلات التنفيذ بهما وتفاصيل المشروع، ومناقشة كافة الملاحظات لتذليل كافة العقبات أمام أعمال التنفيذ، للانتهاء من جميع أعمال التطوير ورفع الكفاءة اللازمة لتلك المنشآت وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها.

ووجّه الدكتور أحمد السبكي، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية طبقاً للمواعيد المحددة، مشددًا على مراعاة معايير أكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الشامل الجديد، ومعايير هيئة الرقابة والاعتماد، كما شدد على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لأي عقبات والتغلب عليها لدفع العمل ورفع معدلات التنفيذ، والانتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة، لضمان انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس وأسوان، وتقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين على الوجه الأكمل.

وأشار إلى إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 200 ألف مواطن بالسويس وأسوان، ويشمل فحوصات طبية شاملة للاطمئنان على الصحة العامة للمنتفعين من جميع أفراد الأسرة، والتعرف على التاريخ المرضي العائلي من حيث وجود تاريخ عائلي للإصابة بالأمراض المزمنة أو أية أمراض وراثية أخرى من عدمه، وفتح ملفات طبية عائلية للمنتفعين، والتي يتم من خلالها حصول المنتفع على الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة التي تتيحها المنظومة بكل سهولة ويسر، وبأعلى جودة وكرامة ودون تمييز.

15 مليار جنيه تكلفة التأمين الصحي الشامل بالسويس وأسوان

وتابع المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظتي السويس وأسوان، بلغت 15 مليار جنيه، منها 11.7 مليار جنيه تكلفة المنظومة بأسوان، وأكثر من 3 مليارات جنيه بالسويس، لافتًا إلى أن هذه التكلفة تشمل البنية التحتية للمنشآت الصحية والتجهيزات الطبية وغير الطبية والتشغيل والميكنة للمنظومة.

وأكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ترتكز على تأسيس وبناء نظام صحي قوي بأحدث المعايير العالمية، وذلك بداية من التخطيط الصحي للمنظومة ومعايير تشغيلها المبنية على أحدث ما توصلت إليه نظم الصحة العالمية، بتوفير الخدمات الصحية حسب احتياجات كل محافظة وطبيعة الأمراض بها.

التأمين الصحي الشامل أولوية وطنية للدولة

واستطرد السبكي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل أولوية وطنية على أجندة عمل الحكومة المصرية في ضوء تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة والتنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المشروع من أكبر المشروعات الإصلاح الصحي وركيزة أساسية لتطوير الرعاية الصحية بمصر، والذي يتم بتضافر جهود كافة الوزارات المعنية للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، وموجهًا الشكر أيضًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديمه كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروع، وتحقيق حلم 100 مليون مصري في بناء منظومة صحية قوية تضمن توفير التغطية والرعاية الصحية الشاملة لكل المصريين وبجودة عالمية.