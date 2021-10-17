«صحة الدقهلية» تدشن مبادرة الرعاية الصحية الأولية لدور ومؤسسات التضامن

دشنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، المبادرة الرئاسية لمد مظلة خدمات الرعاية الصحية الأولية للدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، من دار المساعي الخيرية بمدينة المنصورة.

يأتي هذا في إطار سعي الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بفئاتهم كافة، وبتعليمات من الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة، بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، ووكيل المديرية، ومدير إدارة «الأمومة والطفولة، والرعاية الأساسية، والخدمة الاجتماعية بالمديرية».

توفير الخدمات الطبية الأولية داخل دور الرعاية

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الهدف من المبادرة هو توفير الخدمات الطبية الأولية داخل الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي من الطفولة إلى كبار السن، بما في ذلك الأطفال بدور الأيتام والمؤسسات العقابية في المراحل السنية المختلفة «الأطفال اقل من 5 سنوات، ومن 5 سنوات حتى 18 سنة»، وكبار السن والمواطنين بلا مأوى.

تشكيل فرق طبية تحت مظلة 100 مليون

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، أنه تشكلت فرق طبية، كلا منها مكون من طبيب وممرضة وطبيب أسنان وفني معمل لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية تحت مظلة 100 مليون صحة، كما جرى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة للبدء في تنفيذ هذه المبادرة؛ إذ يتم الكشف الطبي عليهم واجراء الفحوصات الطبية والمعملية وتقديم خدمات المبادرات والتطعيمات كافة الخاصة بهم، وذلك من خلال زيارات شهرية من الفرق الطبية للدور.

يذكر أن مديرية الصحة بالدقهلية دشنت اليوم المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية «الأنيميا والسمنة والتقزم»، لتلاميذ المدارس والمعاهد الدينية بالمرحلة الابتدائية «حضر وريف»، التي تستهدف حوالي 874 ألف و300 طالب «654 ألف و300 طالب بالريف وحوالي 220 ألف بالحضر»، موزعين على 1443 مدرسة ومعهد ديني.