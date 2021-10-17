سيارات متنقلة لمياه الشرب بالإسكندرية: تعرف على الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، عن تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة، بدءاً من اليوم الأحد وحتى نهاية الشهر الجاري، حيث تقدم كل الخدمات الإلكترونية المتاحة والخدمات التي يجرى تقديمها عبر فروع الشركة وذلك للتيسير على المواطن ومنع التزاحم وتقديم الخدمة في أسرع وقت ودون مجهود.

تعرف على أماكن سيارات شركة مياه الشرب في الإسكندرية

ووضعت شركة مياه الشرب 3 سيارات في 3 أحياء بالمحافظة الساحلية وذلك لتقديم الخدمات خاصة للمناطق البعيدة عن أفرع الشركة، والتيسير على المواطن إضافة إلى وضع المواعيد التي تقف فيها السيارات ووضع رقم العاملين في السيارة من أجل التواصل معهم، والتأكد من الخدمات والتواجد في المكان المحدد.

أماكن سيارات مياه الشرب ومواعيدها

اصطفاف سيارة شركة مياه الشرب، في المواعيد من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الرابعة عصرًا، الأولى في منطقة سموحة وسط الإسكندرية أمام الشهر العقاري للتواصل مع السيارة، تليفون 01275918001، وسيارة أمام مدارس الأورمان الفندقية، العجمي غرب الإسكندرية، تليفون 01275918003. وسيارة بميدان محمد نجيب شرق الإسكندرية للتواصل مع السيارة تليفون 01275918005.

الخدمات التي تقدمها سيارات مياه الشرب

تقدم جميع خدمات شركة مياه الشرب في الإسكندرية ومنها:

«تعاقد على عدادات - استقبال شكاوى - دفع فواتير - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع».

كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه وفريق من إدارة التوعية لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.