مدينة الدواء: 10 خطوط لإنتاج 150 علاجا.. بينها بروتوكول كورونا

قال الدكتور حمادة شريف، مدير الدعم الفني بهيئة الدواء، إن إنشاء مدينة الدواء يعكس رؤية القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار الدواء أمن قومي، لافتا إلى أن مدينة الدواء تقدم أكثر من 10 خطوط إنتاج، وستوفر أدوية بديلة لكل الأدوية المطلوبة في السوق المصري.

جيبتو فارم تنتج أول منتج لها

وأضاف «صلاح» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن جيبتو فارم أنتجت أول منتج دوائي لها في الأسواق خلال الشهر الماضي بجودة عالية وفاعلية، ومن المنتظر إنتاج أدوية جديدة الفترة المقبلة خاصة أدوية السكر والضغط لتنافس المنتج العالمي.

إنتاج أدوية بديلة مختلفة الفترة المقبلة

وأشار مدير الدعم الفني بهيئة الدواء، إلى أن الموجة الأولى من إنتاج الأدوية ستكون بدائل لأدوية محلية ومستوردة، وبدائل تدخل ضمن البروتوكول المستخدم لعلاج فيروس كورونا، مؤكدا أن مصر تستهدف إنتاج 150 دواءً في الفترة المقبلة مع وجود نية للتصدير، إذ تتوفر 4 خطوط إنتاج في الوقت الحالي على أن تصل إلى 10 خطوط في المستقبل.

مراقبة سوق الأدواء لتنمية مستواه

وتابع مدير الدعم الفني بهيئة الدواء: «أنا براقب سوق الدواء وبناسهم في التصميمات الهندسية للمصانع وتركيب خطوط الإنتاج اللي هتقدم أكبر كمية إنتاج وكذلك الإشراف على معامل الجودة لاستحداث».