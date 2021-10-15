«الدواء» الأمريكية توافق على نصف جرعة معززة من لقاح موديرنا

بعد الموافقة على الجرعة الثالثة من لقاح فايزر، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الجرعة الثالثة من «موديرنا» للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا الحاد في الولايات المتحدة، وأوصت اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتناول جرعة معززة من لقاح موديرنا لفيروس كورونا للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والذين يعانون من ظروف صحية، أو الذين تعرضهم وظائفهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ويمكن لهؤلاء الأشخاص تناول اللقاح المعزز بعد ستة أشهر على الأقل من تلقي جرعتهم الثانية من موديرنا.

الموافقة على جرعة ثالثة من لقاح فايزر

في الشهر الماضي، وافقت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية على جرعات معززة لمتلقي لقاح كورونا من «فايرز» الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والأشخاص المعرضين للخطر، كما سمح ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ بمعززات للأشخاص الذين يتعرضون لخطر الإصابة نتيجة ظروف عملهم مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية والبقالة وموظفي التعليم وعمال النقل العام ورجال الإطفاء والشرطة .

ومع ذلك، على عكس لقاح فايزر والجرعة المعززة الثالثة المعززة، أوصت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) بنصف جرعة معززة لمتلقي لقاح «موديرنا» لتعزيز الحماية ضد الفيروس، تتكون الجرعات الأولية من موديرنا (الأولى والثانية) من جرعتين 100 ميكروجرام، لكن الجرعة المعززة من لقاح موديرنا ستكون 50 ميكروجرام، حسب ما أعلنته الشركة المصنعة للقاح.

لماذا نحتاج إلى جرعات معززة؟

تشير نتائج الدراسات إلى أن حماية اللقاح ضد فيروس كورونا قد تنخفض بمرور الوقت وتصبح أقل فعالية ضد المتغيرات الناشئة، وتظهر البيانات المستمدة من التجارب السريرية أيضًا أن الجرعات المعززة زادت الاستجابة المناعية وتحسين الحماية ضد كورونا.

ينصح بالجرعة المعززة في المقام الأول للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكبر والبالغين في أي عمر يعانون من حالات طبية أساسية نظرًا لزيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة من COVID-19، ستناقش لجنة مستشاري إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أيضًا ما إذا كان ينبغي التوصية بجرعة معززة من لقاح جونسون آند جونسون، وفقا لما تم نشره على موقع «thehealthsite».