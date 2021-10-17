حظر دخول المواطنين للمنشآت الحكومية دون تلقي اللقاح أول ديسمبر

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عدم السماح بدخول أي موظف لم يحصل على اللقاح إلى مكان عمله بعد 15 نوفمبر المقبل، أو سيكون عليه إجراء تحليل PCR كل أسبوع، فضلا عن عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح وذلك ابتداء من أول ديسمبر المقبل.

إعادة فتح دورات المياه بالمساجد

كما قررت اللجنة، إعادة فتح دورات مياه المساجد؛ للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

رئيس الوزراء يوجه بسرعة تقديم اللقاحات للمواطنين

وأكد رئيس الوزراء، أهمية الإسراع في تقديم اللقاحات للمواطنين بجميع المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة.