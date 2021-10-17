جامعة الأزهر تمنح فرصة اخيرة لتعديل الترشيح وتقديم المتخلفين

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه تقرر فتح الباب أمام الطلاب لتعديل الترشيح، إضافة إلى تسجيل رغبات الطلبة والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المراحل السابقة. وأوضح المركز الإعلامي أن هذه الإجراءات تتم من خلال عدة خطوات، وهو ما يستعرضه «الوطن» خلال التقرير.

الخطوات إعادة الترشيح للمتخلفين

تتضمن خطوات إعادة ترشيح الطلاب المتخلفين دخول الطالب على الرابط الآتي:www.azu.edu.eg/azharsr

ويختار الآتي:

١-تحويلات الطلاب.

٢-رابط دفع مصاريف التحويل.

٣- إدخال البيانات المطلوبة مع اختيار الخدمة تحويلات تنسيق.

٤- الضغط على فوري والحصول على الكود المرجعي للدفع.

٥- يتوجه الطالب لفوري للدفع بالرقم القومي والكود المرجعي.

٦- يدخل الطالب على الرابط: www.azu.edu.eg/azharsr برقم الجلوس وكود التنسيق لشاشة تسجيل الدخول لموقع التحويلات لإتمام عملية التحويل، أو التقدم لمن تخلف عن التقديم. جدير بالذكر أن هذه الإجراءات بدأت اليوم الأحد وتنتهي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 أكتوبر الجاري، علمًا بأن هذه آخر فرصة أمام الطلاب.

نتيجة التنسيق

يشار إلى أن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، كان قد أعلن نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر ومعاهدها الفنية للعام الجامعي الجديد 2021-2022، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الأول والثاني بلغ 75178 طالب وطالبة.

وأكد أن الحد الأدنى لكليتي طب بنين وبنات الأزهر بالقاهرة بلغ 627 درجة، وكليتي طب بنين وبنات جامعة الأزهر بدمياط بلغ 625 درجة، وكليتي طب بنين وبنات جامعة الأزهر بأسيوط فقد بلغ 622 درجة.

يشار إلى أن الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة 600 درجة، أما كلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة فقد بلغ الحد الأدنى بها 605 درجة، وبالنسبة لكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا 593.