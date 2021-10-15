لبلبة تحرج مصورا في مهرجان الجونة: «بتصورني من قفايا ليه؟»

هاجمت الفنانة لبلبة، اليوم، أحد المصورين على هامش حفلة إحدى شركات الاتصالات، والتي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

لبلبة لمصور بمهرجان الجونة: صورني من وشي

وبينما كانت لبلبة تسجل لقاءً مع إحدى المجلات العربية، فوجئت بأحد المصورين يقف بجانبها، ويلتقط لها صورًا، فانتقدته قائلة: «أنت بتصورني من قفايا وشعري ليه ما تصورني من وشي أحلى أو استنى أخلص وصورني براحتك».

يذكر أن الفنانة لبلبة، سقطت على خشبة المسرح مساء أمس الخميس خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وذلك بعد إلقائها كلمة عن الفنان الراحل سمير غانم، وعند نزولها من على خشبة المسرح تعرضت للسقوط.

سقوط لبلبة على خشبة مسرح مهرجان الجونة

وفى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، كشفت لبلبة عن أنها لم تسقط كما توقع البعض ولكنها بعد انتهاء كلمتها تم إطفاء الأنوار قبل نزولها من على المسرح، وتعلقت بطانة الفستان في كعب الحذاء فلم تستطع الحركة واستخدمت حركة باليه وهي أن تجلس على ركبتها لتفك البطانة وفي هذه اللحظة ظن الجميع أنها سقطت ولكنها طمأنت الجمهور أنها بخير.

وأكدت أنها في هذا الموقف شعرت بحب الجميع الذين حرصوا على الاطمئنان عليها ومن بينهم أحمد السقا وهند صبري.