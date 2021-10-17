توصيات مؤتمر «البيئة كيف نرعاها ونداوي مرضاها».. أبرزها حظر التدخين

أصدر المؤتمر العلمي الأول لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية الطب جامعة المنيا بالتعاون مع قسم الباطنة العامة، والذي أقيم بعنوان «البيئة كيف نرعاها ونداوي مرضاها»، 14 توصية تمثلت في حماية البيئة من تقلص الرقعة الخضراء، والحد من استخدام الوقود المحترق، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة، والحد من الضوضاء المحيطة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المخاطر البيئية، وعواملها المحددة لحدوث أمراض القلب والكلى.

5 جلسات علمية بالمؤتمر

ناقش المؤتمر أحدث الأبحاث العلمية عن السمنة، وتأثير التلوث على أمراض السكري، والتهاب الكلى، وارتجاع المريء الحراري، والغدة الدرقية، وتحديث بروتوكولات التعامل مع كوفيد 19، من خلال 5 جلسات علمية، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، والدكتور أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس المؤتمر، وبحضور لفيف من أعضاء هيئه التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والأطباء من مختلف التخصصات، وطلاب كلية الطب.

حظر التدخين بالأماكن المغلقة .. توصيات المؤتمر

تناول المؤتمر عدة توصيات تمثلت في ضرورة الامتناع عن التدخين المؤذي للشخص ولمن حوله، وضرورة التشديد على تنفيذ التشريعات التي تحظر التدخين في المناطق المغلقة لتقليل آثاره الملوثة للبيئة.. ومنها:

- عدم الإفراط في الطعام والاكتفاء بالقدر المسموح به.

- مكافحة التلوث السمعي والبصري.

- التوسع في التشجير لما له من أثر بالغ في تقليل الضوضاء.

- الحفاظ على البيئة آمنة ونظيفة.

- الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تنفيذًا لمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

-ضرورة ممارسة الرياضة بصفة يومية في الصباح الباكر لما له من أثر إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية والكلى وجميع أعضاء الجسم.

- النوم لفترات كافية لمدة لا تقل عن 7 ساعات يوميًا.

-شرب المياه النقية والسوائل بكميات كبيرة وكذلك تناول الخضراوات الطازجة.

- الامتناع عن تناول أي عقار إلا بإشراف طبي من طبيب متخصص.

إطلاق برنامج أسبوعي بعنوان «بيئة آمنة»

أوصي المؤتمر بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، لمنع انتقال العدوى بين المواطنين، والتواصل مع وسائل الإعلام واقتراح إطلاق برنامج أسبوعي خاص نحو «بيئة آمنة»، ويتم استضافة أحد الخبراء في مجال البيئة للتحدث من خلاله إلى المواطنين، وترشيد استخدام مكيفات الهواء واستعمالها عند الضرورة فقط مع مراعاة التنفس في الهواء الطلق الطبيعي قدر الإمكان، والحرص على عدم التعرض المباشر لضوء الشمس في أوقات الظهيرة، وضرورة استخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس، وضرورة استخدام الكمامات الواقية عند رش المبيدات الحشرية وللعاملين في المحاجر، والتوصية بعقد ندوات تثقيفية للأمهات لتلقين الأطفال للابتعاد عن الاستخدام الخاطئ للأدوات المكتبية، وتُنفذ خلال القوافل المتكاملة التي يقوم بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة المنيا.