مبادرة ثلاثية لمكافحة التدخين والإدمان في قرى زفتى بالغربية

أعلن محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، عن بدء تنفيذ مبادرة «قرية بلا إدمان»، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومؤسسة «حياة كريمة»، والمحافظة، وذلك بقرى مركز زفتى، وعددها 54 قرية، حيث تم تنفيذ المبادرة في عدد 6 قرى، هي (نهطاي – السملاوية – سندبسط - منشأة حسن – كفر عبد الرحمن – حانوت)، ويجري استكمالها في باقي القرى، حيث تستهدف المبادرة التوعية بأخطار التدخين والإدمان وتعاطي المخدرات على الصحة العامة، والتعريف بالخط الساخن 16023 للعلاج بسرية تامة وبالمجان.

حملات طرق أبواب استهدفت 10220 مواطناً

وأكد محافظ الغربية أن فريق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالغربية قد نفذ عدد 8 حملات طرق أبواب للمنازل والشوارع، استهدفت عدد 10220 مواطناً من أهالي تلك القرى، إلى جانب الحملات التى تم تنفيذها بالمصالح الحكومية بتلك القرى، وشلمت مدارس ومراكز شباب ووحدات محلية ووحدات صحية ونقاط شرطة وجمعيات زراعية، حيث تنوعت نشاطات الفريق ما بين ندوات وورش عمل، استهدفت عدد 8784 مستفيداً، كما تم تنفيذ أنشطة لطلاب المدارس تنوعت ما بين مسرح العرائس والسلم والثعبان ونشاط فكر واكتب ولون، إلى جانب الحملات التى استهدفت عدد 150 سائقاً.

حياة كريمة تستهدف الإنسان المصري وتعزيز قدراته

وفي ذات السياق، تم تنظيم ندوة بقرية «حانوت»، بحضور 250 فرداً من أهالي القرية، هدفت في المقام الأول إلى التعريف بالصندوق وأنشطته وخدمات الخط الساخن والعلاج من الإدمان، وعرض القانون 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، وتم توزيع عدد من رسائل التوعية المطبوعة والمنشورات الوقائية على الحضور.

ومن جانبه، أكد محافظ الغربية أن مبادرة رئيس الجمهورية تهدف في المقام الأول الإنسان المصري وتعزيز قدراته ليحيا حياة كريمة تليق به، وأسمى تكريم للإنسان يتمثل في تخلصه التام من سيطرة المخدر والتوقف عن التعاطي الذي يدفع المرء للفشل والضياع وتدمير حياته وحياة أسرته بالكامل، وهذا ما دفع المحافظة للتعاون مع الصندوق ومؤسسة حياة كريمة لتطبيق المبادرة بقرى مركز زفتى ليسير بذلك تطوير البنية التحتية والمشروعات الخدمية المنفذة جنباً إلى جنب مع بناء الإنسان وإعادته للطريق الصحيح.

وتجاوباً من أهالي القرى مع الحملة، تواصل عدد 170 مواطناً من أهالي تلك القرى للعلاج من الإدمان، ووعدوا بالاتصال بالخط الساخن 16023 لبدء العلاج، وعدد 60 فرداً للعلاج من التدخين، ذلك بالإضافة للحالات التي تم تحويلها بمعرفة نادي الدفاع الاجتماعى بزفتى لمستشفى الصحة النفسية بطنطا (قسم علاج الإدمان والتعاطى) ، حيث تم تحويل عدد 8 حالات خلال شهر سبتمبر 2021 تتراوح أعمارهم ما بين 25 وحتى 40 عاماً، وخلال شهر أكتوبر 2021 بلغ عدد الحالات التى تم تحويلها إلى ٥ حالات أعمارهم تتراوح بين 17 وحتى 55 عاماً.