حظك اليوم برج الجدي الاثنين 18-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي مُرتبط بعائلته وأهله بشكل كبير، ويحب أن يتواصل معهم بشكل واضح، كما أنّه يفضّل الأماكن الهادئة بعيدًا عن الصخب والزحام.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر في مربع برجك قد يصيبك بالتوتر.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة، وانتبه لخطواتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

قد تميل اليوم لاسترجاع الماضي وتغوص في الذكريات.. حاول أن تقاوم أي مشاعر سلبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.