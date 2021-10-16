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حظك اليوم برج الجدي الأحد 17-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
11:58 م | السبت 16 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يعتقد مواليد برج الجدي أن النجاح الحقيقي يستحق التضحيات، لكنهم يحاولون تقدير عائلتهم وأصدقائهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، والتي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

رغم الضغوط.. تحسن التصرف وتشعر بمحبة الآخرين وبتقدير الزملاء والأقارب.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

القمر في منزل العلاقات يدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالتجديد والتنويع.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

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