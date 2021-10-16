حظك اليوم الأحد 17-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يصل عدد الأبراج السنوية إلى 12 برجًا، وتنقسم إلى 4 أنواع، مائية، ترابية، هوائية، نارية، ومنها برج الجوزاء والحمل وغيرها، يبحث قطاع كبير من المهتمين بعالم الأبراج الفلكية على قراءة الطالع يوميًا، التي تختلف من برج لآخر وفقا لحسابات عالم الفلك، والتي تخبر البعض ببعض أحداثهم اليومية.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وذلك في السطور التالية..

حظك اليوم برج الحمل 17-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر واليوم عليك أن تبقى متحفظا ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم برج الحمل 17-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمنحك سحرا، فقط إذا كنت متزوجا لا تكلف شركاء الحياة بأكثر من طاقتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 17-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمدك بالجرأة والنضج وتحسم اليوم موضوعا حيويا.

حظك اليوم برج الثور 17-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك اليوم لاتباع أسلوب هادئ وودي هو الأنفع بالنسبة لك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-10-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس مهنيا ويضع الهموم على عاتقك، ومن المهم أن تتصرف بحكمة لتثبت أنك على قدر المسئولية.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالتشوش والميل للعناد.. انتبه وحافظ على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 17-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يمدك برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط الفرص وملاحظة كل صغيرة وكبيرة.

حظك اليوم برج السرطان 17-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزلك الثامن تمنحك طاقة عاطفية وتعطي للحب مذاقا مختلفا، وتتواصل مع من تحب بتلقائية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 17-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على دراسة شئونك المهنية والمالية، وقد تخطط جيدا لمستقبلك ولتنمية مدخراتك.

حظك اليوم برج الأسد 17-10-2021 على الصعيد العاطفي

تتمتع بجاذبية كبيرة وتجد وسيلة للاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 17-10-2021 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تخفف من انفعالاتك وأن تنتبه لحقوقك، ولا تعلن عما لديك من معرفة.

حظك اليوم برج العذراء 17-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع من حب أو مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 17-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يدفعك للتحرك اليوم بديناميكية ونشاط وتعالج مشاكل عالقة.

حظك اليوم برج الميزان 17-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء وتصبح أكثر ميلا للرومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر.

حظك اليوم برج العقرب 17-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بقوة نفسية كبيرة وتبرز أفكارك الأصيلة.

حظك اليوم برج العقرب 17-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. الوضع الفلكي يمدك اليوم بالجاذبية والسحر والطاقة العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 17-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك قد يصيبك بالتوتر.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.

حظك اليوم برج القوس 17-10-2021 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم لاسترجاع خبرات مؤلمة وقد تغوص في ذكريات حزينة.. قاوم لتستمتع بالحاضر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 17-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تحسن التصرف وتشعر بمحبة الآخرين وبتقدير الزملاء والأقارب.

حظك اليوم برج الجدي 17-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالتجديد والتنويع.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 17-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشتت.. حاول اليوم أن تضاعف تركيزك وعليك أن تعتني بحساباتك، تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الدلو 17-10-2021 على الصعيد العاطفي

إذا أردت اليوم أن تحافظ على علاقاتك، فلتحافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 17-10-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تتجه بثقة نحو أهدافك، وتفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم برج الحوت 17-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.