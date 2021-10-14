حظك اليوم برج الجدي الخميس 14-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مولود برج الجدي بالقدرة العالية على التحكم في النفس وتوجيه تصرفاته لتنفيذ الصواب، كما إن من أبرز عيوبه انتقاده للآخرين بشكل لاذع، الأمر الذي يجعل هنالك العديد من الحواجز مع الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

حاول أن تضاعف تركيزك واعتنِ بحساباتك واستخدم منطقا سليما وهادئا لتكون مقنعا مع زملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

القمر في منزلك الثاني يجعلك عرضة للوقوع في أخطاء.. من المهم أن تراجع جيدا أقوالك قبل أن تتفوه بها.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.