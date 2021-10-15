حظك اليوم برج الجدي الجمعة 15-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود رجل برج الجدي بالقدرة العالية على التحكم في النفس وتوجيه تصرفاته لتنفيذ الصواب، كما إن من أبرز عيوبه انتقاده للآخرين بشكل لاذع، الأمر الذي يجعل هنالك العديد من الحواجز مع الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك كي تحسن التصرف.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

اليوم حاول أن تقوم بما عليك من واجب بتركيز وانظر إلى الجانب الإيجابي للطرف الآخر

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.