«تعليم الإسكندرية» توجه بمد فترات الدراسة بمدارس الكثافة العالية

شدد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على مراعاة الكثافة المرتفعة في المدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة وتحويلها للعمل بنظام الفترة الممتدة بالتنسيق مع مجالس الأمناء ومديري المدارس ومديري المراحل دون إحداث عجز في أعداد المعلمين.

العمل بنظام 3 فترات في مدارس الفترتين ذات الكثافة العالية

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، خلال اجتماعه بمديري الإدارات لمناقشة آليات العمل بالإدارت والمدارس في ضوء ما تم رصده خلال الأسبوع الأول من الدراسة، أن المدارس التي تعمل بنظام الفترتين وبها كثافات مرتفعة يتم العمل بنظام الثلاث فترات بالتنسيق مع مجالس الأمناء ومديري المدارس ومديري المراحل، وبعد العرض على مدير المديرية بكل حالة على حدة دون المساس بعدد أيام الدراسة وفق الخريطة الزمنية المعتمدة.

حظر استخدام العقاب البدني

كما وجَّه بحظر استخدام العقاب البدني والالتزام بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي رقم 287 لعام 2016، و التشديد على تفعيل المجموعات المدرسية ومتابعة إغلاق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية، وحظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور.

فيما منع التصوير داخل المنشآت التعليمية إلا بعد التنسيق مع المستشار الإعلامي للوزارة أو مدير المديرية وحظر الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام ويقتصر التصريح على مدير المديرية.

وطالب بالتركيز في الإذاعة المدرسية على رفع وتنمية الوعي بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية التي أقرَّتها وزارة الصحة والسكان و أهمية النظافة العامة.