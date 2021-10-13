مدير «تعليم الإسكندرية» يتفقد 5 مدارس لمتابعة العملية التعليمية

تفقد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والنائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب، بعض المدارس لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، وأكد على الطلاب ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطهير الأيدي بشكل مستمر وارتداء الكمامة في إطار انتظام الدراسة بنظام الحضور الكامل، مشيرًا إلى أن عدم دخول أولياء الأمور المدرسة وعدم تكدسهم وتزاحمهم أمام المدارس يساعد في انتظام العملية التعليمية وممارسة التلاميذ للأنشطة التربوية المختلفة.

جولة تفقدية في مدارس الإسكندرية

بدأت الجولة التفقدية بمتابعة مدرسة ابن سينا الإبتدائية ومدرسة ابن سينا الرسمية لغات بإدارة شرق، وشدّد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتوفير الصابون بدورات المياه، وتطهيرها بشكل دائم حفاظًـا على صحة الطلاب والمعلمين.

كما تفقد مدرسة منصور حسين الإبتدائية بذات الإدارة بحضور همت أبو كيلة مدير عام الإدارة وبسيوني محمد وكيل الإدارة، واستمرت الجولة التفقدية بمتابعة مدرسة الدكتور محمد حافظ غانم الإعدادية ومدرسة إسماعيل القباني الإعدادية مؤكدا ضرورة حضور طلاب الصف الثالث الإعدادي وسداد المصروفات الدراسية لاستلام الكتب المدرسية .

انتصارات أكتوبر في مدارس الإسكندرية

وكان مدير المديرية، أصدر تعليمات لمديري عموم الإدارات بإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة عبر الإذاعة المدرسية طوال شهر أكتوبر بكلمات الصباح وقصائد الشعر والعروض المسرحية والأغنيات الوطنية وكذلك المسابقات المختلفة للتربية الفنية والتربية الاجتماعية والأفلام التسجيلية بحجرة الأوساط المتعددة والتأكيد على دور شهدائنا الأبرار الذين ضربوا أعظم مَثَل في الفداء والتضحية في سبيل تحرير كل شبر من أرض الوطن.